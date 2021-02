Gute Stimmung herrschte bei Expert Hörmann am ersten Tag nach dem Lockdown. „Der Start war sehr gut. Von der Kundenzahl her war der Tag überdurchschnittlich“, schildert Geschäftsführer Gregor Hörmann. Einen wirklichen Ansturm gab es keinen. Einen solchen hätte er aber auch nicht erwartet. „Wir waren natürlich auch während des Lockdowns mit unserem Lieferservice zur Stelle, weshalb jetzt nicht der riesengroße Bedarf herrscht.“

Beratung macht den Unterschied. Zeit wurde es aber trotzdem so langsam für die Wiedereröffnung. Der Mehraufwand des Lieferservices sei nicht unerheblich. Zudem lasse sich nicht alles übers Telefon klären. „Die persönliche Beratung ist halt auch wichtig“, meint Hörmann. „Es ist schon ein großer Unterschied, wenn man etwas selber sehen und angreifen kann.“ Auch die Gefahr, dass eine Anschaffung dann doch nicht passt und zurückgeschickt werden muss, sei bei Bestellungen deutlich höher.

„Handel ist nicht das Problem.“ In naher Zukunft gilt es laut Hörmann jetzt das beste aus der Zeit zu machen, ehe der befürchtete vierte Lockdown droht. „Wenn zumindest alle die FFP2-Masken tragen ist sicher schon ein großer Schritt getan. Der Handel ist aber meiner Meinung nach auch nicht das große Problem bei der Geschichte“, meint Hörmann.

Angst vor Lockdown #4. Leicht überrascht von der Öffnung ist Angelina Nigischer, die in Raabs einen Papierfachhandel betreibt. „Ich hätte nicht mit so einem zeitigen Wiederaufsperren gerechnet. Ich befürchte aber auch, dass es nicht lange so bleiben wird“, erzählt sie. Fürs Erste überwiegt aber die Freude. Probleme mit den neuen Beschränkungen hat sie keine. „Wir haben 60 Quadratmeter. Das heißt drei Leute dürfen gleichzeitig rein. Wenn zu viele da sind und jemand draußen warten muss, war das bisher auch kein Thema.“

„Jeder Radiergummi hilft.“ Im Rückblick ist Nigischer besonders dankbar für die Unterstützung der Kunden auch im Lockdown. „Viele haben angerufen und gefragt, ob wir ihnen die Produkte nicht vor die Tür zum Abholen bereitlegen können. Dafür will ich nochmals Danke sagen, denn jeder verkaufte Radiergummi hilft mir.“ Schließlich würden Fixkosten weiterlaufen. Ihre Mitarbeiterinnen sind weiterhin ohne Kurzarbeit im Einsatz. Die lange Wartezeit wurde nebenbei auch zum Aufräumen und Saubermachen genutzt. Deshalb auch die Angst vor dem erneuten Lockdown: „Den brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Wir sind schon mit dem gesamten Geschäft durch und haben nichts mehr zum Putzen“, scherzt sie.

Weg vom Verlustgeschäft. Auch im Lagerhaus ist die Freude natürlich groß. „Jeder geschlossene Tag ist ein Verlust. Dadurch wurde es im Lockdown auch von Tag zu Tag schwieriger“, betont Geschäftsführer Wolfgang Gwiß. Mit den neuen Einschränkungen ändert sich für ihn nicht viel. „Unsere Märkte sind groß und geräumig. Da ist Platz genug.“