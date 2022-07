Hitzewelle: Vorsicht ja, Panik nein

Werbung

Der Sommer ist da, die Temperaturen klettern wieder auf über 30 Grad. Probleme deswegen halten sich jedoch im Bezirk Waidhofen (noch) in Grenzen. „Vorsicht ist geboten, Panik oder Hysterie sind nicht notwendig“ – so lautet der allgemeine Tenor.

Gute Ernte wird erwartet

In der Landwirtschaft ist man froh über das schöne Wetter. „Jetzt läuft die Getreideernte, und bei dieser Wetterlage geht das gut voran“, meint Bezirksbäuerin Renate Kainz. Durch die Niederschläge in den vergangenen Wochen sei noch Feuchtigkeit im Boden vorhanden, deshalb „leiden wir nicht“. Die Getreideernte würde laut Kainz heuer ein durchschnittliches Ergebnis bringen. Das sieht auch Bezirkskammerobmann Nikolaus Noe-Nordberg ähnlich: „Wir sind bisher immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Es gab immer wieder kleinere Regenmengen und bisher keinen Hagel.“ Ähnlich wie beim Getreide sollte laut dem Kammerobmann auch die Erdäpfelernte relativ gut ausfallen.

Der Regen im Juni und Anfang Juli habe zwar den Erdäpfeln einen gewissen Krankheitsdruck durch die beginnende Kraut- und Knollenfäule ausgesetzt. Diese Krankheit sollte aber bei der Hitze wieder von selbst verschwinden. Etwas anders sieht der Obmann des Lagerhauses Waidhofen und Erdäpfelbauer Gerhard Bayer die Situation bei den Kartoffeln. „Die Hitze ist bei den Erdäpfeln kontraproduktiv, bei Temperaturen über 25 Grad.“ Man würde bereits bei der Erdäpfelsorte Hermes auf sandigen Böden Abreife erscheinungen feststellen. „Das ist um einen Monat zu früh für die Speiseindustrie. Bei der Agrana wird ja erst mit der Kampagne gestartet.“

Die Getreideernte habe laut Bayer heuer um zwei Wochen früher als sonst eingesetzt. Wie sie ausfallen wird, werde man in den nächsten Wochen sehen.

Ab ins kühle Nass

In den Freibädern ist bei den aktuellen Temperaturen der Andrang groß. Im Waidhofner Freibad tummeln sich laut dem zuständigen Stadtrat Eduard Hieß täglich bis zu 600 Gäste, an Wochenenden sind es noch mehr. „Die Saison ist nicht so schlecht, es fehlen leider die ersten verregneten Tage im Juli“, meint Hieß. Die Wassertemperatur sei top, auch der Zustand des mittlerweile in der 16. Saison in Betrieb stehenden Bades. „Hier sind seither die selben Bademeister mit großem Engagement im Einsatz, ihnen gebührt großer Dank.“

„Das Waldbad in Groß Siegharts mit derzeit 21 Grad Wassertemperatur ist sehr gut ausgelastet, täglich tummeln sich an die 70 Badegäste auf der Liegewiese“, betont Pächter Julian Baldreich. Dementsprechend viele Gäste kann der 22-Jährige im Waldbad-Restaurant, das er im Mai übernommen hat, willkommen heißen. „Salate, darunter der neu kreierte Sieghartser Bowl mit gegrillten Hühnerstreifen, Krautsalat Speck, Zwiebelchutney und Mohn, sowie als Nachspeise das Lawendel-Panna-Cotta sind ein Renner“, betont der innovative Gastronom.

Sehr wenig los ist hingegen im Tayatal-Vitalbad in Raabs. „Unser Hallenbad wird im Sommer nur dann sehr gut frequentiert, wenn Schlechtwetter herrscht“, sagt Betriebsleitrin Barbara Polt.

Gastgärten erst am Abend voll

Dass die Gäste bei Hitze ihr Essverhalten umstellen würden, kann der Waidhofner Kirchenwirt Klaus Jöch nicht bestätigen. „Wir kochen nicht anders als sonst“, sagt Jöch, dessen Gasthaus gut ausgelastet sei. Weniger Gäste in den Gastgärten verzeichnet Jürgen Schuster, der unter anderem das Stadthotel Waidhofen, das Hotel Thaya in Raabs, das Gasthaus Strohmer in Raabs sowie die Gastro im Thayatal Vitalbad betreibt. „Erst wenn es am Abend kühler wird, ist mehr los“, meint Schuster. „Hirsch ragout und Rotwein sind gerade nicht angesagt. Renner sind Eis, Bier, Gespritzte und aufgespritzte Limonaden.“

Ruhepausen einlegen

Dass man bei Hitze viel trinken sollte, darauf verweisen die beiden Raabser Ärzte Karlheinz Schmidt und Kiril Kirilov. Außerdem sollten die pralle Sonne gemieden und auch Ruhepausen im Kühlen eingelegt werden. „Leichte Kost ist natürlich auch für den Kreislauf besser“, betont der Bezirksärztesprecher Schmid. Bei der älteren Generation bestehe die Gefahr des Austrocknens.

Mindestens drei Liter Flüssigkeit sollten daher bei Hitze täglich getrunken werden – Kaffee zähle laut Kiril Kirilov aber nicht dazu. „Es kommt öfter zu Kreislaufproblemen mit Übelkeit und Schwindel. Da müssen wir Ärzte mit Infusionen nachhelfen.“ Außerdem sollte man eine Kopfbedeckung tragen. Das gelte auch für Kleinkinder, deren Kreislauf regulation nicht so gut ausgebildet ist.

Waldbrandgefahr steigt

Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger verweist auf die seit 15. März geltende Waldbrandverordnung. „Trotz der überdurchschnittlichen Regenmengen im Juni fehlen heuer rund 15 Prozent Niederschlag“, betont Damberger. Daher darf im Wald kein offenes Feuer entzündet und auch keine Zigarette weggeworfen werden – auch nicht aus dem Auto- oder Zugfenster. Vorsicht sei auch beim Grillen im Garten angesagt. Bei der Feuerwehr Blumau/Wild ist seit Kurzem ein spezielles Einsatzfahrzeug für Waldbrände stationiert. Zusätzlich gibt es im Abschnitt Raabs drei große mobile Löschwasserbehälter. Die Waldbrandbekämpfungsgruppe war heuer mehrmals im Einsatz – zuletzt in Großmittel. „Die Sensibilität zum Thema Wald- oder Flurbrand ist bei den über 4.600 Mitgliedern bei unseren 112 Feuerwehren sehr hoch. Jeder weiß genau, was zu tun ist.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.