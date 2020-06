Die Raabser Stadtgemeinde war in der vorigen Woche mehrere Tage lang mit der Aufarbeitung der Schäden nach den Unwettern beschäftigt: Die landwirtschaftlichen Wege sind arg in Mitleidenschaft gezogen. Das ganze Ausmaß überblickt man noch gar nicht. Vizebürgermeister Franz Fischer schätzt, dass mehrere hunderttausend Euro investiert werden müssen. „Alleine in Modsiedl sind auf den Wegen Schäden von circa 40.000 Euro zusammengekommen“, veranschaulicht er.

Stadtrat Harald Kernstock ist für Wald und Wegebau in Raabs zuständig: Zwei Tage werde man noch brauchen, um Nachschau in den betroffenen Katastralgemeinden Weikertschlag, Oberndorf bei Weikertschlag, Rossa, Wetzles, Unterpertholz, Neuriegers und Ziernreith halten zu können. „Das sind die Orte, wo Wege weggeschwemmt worden sind“, erklärt er.

Teilweise seien Vermurungen, die geräumt werden mussten, in den Flussbecken aufgetreten. „Der Klimawandel macht sich eindeutig bemerkbar. Manche Schäden sind auch aufgrund des fehlenden Waldes entstanden, da dadurch das Wasser schneller abfließt“, ergänzt Fischer.

Die Stadtgemeinde (25 Prozent) wird sich die Wiederaufbaukosten mit Grundeigentümern (25 Prozent) und dem Land NÖ und ihrem Katastrophenfonds (50 Prozent) teilen. Kernstock beobachtet, dass die Unwetter stärker werden. „Wir versuchen, Gegenmaßnahmen wie Wasserrinnen oder dauerhafte Befestigungen von Wegen zu setzen“, erklärt Kernstock. „Alles kann man aber nicht asphaltieren, das ist von der Gemeinde auch nicht zu schaffen – und wir benötigen die Unterstützung des Landes.“

„Sind ja grundsätzlich unwettererprobt“

Schäden sind zudem in der Nachbargemeinde Karlstein aufgetreten: 60.000 Euro Wegebau-Schäden beziffert Vizebürgermeister Matthias Kitzler. „Wir sind ja grundsätzlich unwettererprobt, nur dieses Mal ist das Wasser nicht aus der Thaya, sondern über die Hänge aus Richtung Göpfritzschlag in das Gemeindegebiet gekommen.“ Keine nennenswerten Schäden verzeichnen indes die Gemeinden Kautzen und Dobersberg.