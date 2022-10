Im Drogenrausch Kollegen attackiert

„Ich war in einem sehr schlechten Zustand. Ich habe von meinem Chef Drogen bekommen“, erklärte der Rumäne, und er wollte sich vor Gericht an die Vorkommnisse in der Nacht von 11. auf den 12. Juni dieses Jahres in einem Arbeiterquartier in Groß Siegharts nur mehr bruchstückhaft erinnern können.

Die verletzten Opfer konnten sich im Zeugenstand noch sehr gut an die dramtischen Szenen jener Nacht erinnern: Brutal aus dem Schlaf gerissen, habe sie der 32-jährige Kollege mit einer Spitzhacke und einer Stabtaschenlampe attackiert, schilderten sie. Einer meinte: „Ein Wunder, dass keiner lebensbedrohliche Verletzungen davongetragen hat.“

Auch gegen die eingreifenden Polizeibeamten leistete der 32-Jährige Widerstand, trat wild um sich und versuchte, eine Polizeiwaffe zu ergreifen.

Der vorbestrafte Rumäne wurde wegen Straftaten im Rauschzustand zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.

