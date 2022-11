Bezirk Waidhofen/Thaya Im Nachtzug der Franz Josef-Bahn

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Symbolbild Foto: Lisa-S, Shutterstock.com

M it rund vier Stunden Verspätung rollte die Franz Josef-Bahn am vergangenen Sonntag — vielmehr am Montag um 2.30 Uhr früh, am Bahnhof in Göpfritz/Wild ein.