Impfung zeigt Effekt auf Infektionszahlen

Die Corona-Zahlen im Bezirk Waidhofen haben in den vergangenen Tagen zu einem traurigen Höhenflug angesetzt: Mit Stand Montagnachmittag wurde bei der Sieben-Tages-Inzidenz ein neuer Spitzenwert von 1.257,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht – in absoluten Zahlen sind dies 321 Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Damit lag der Bezirk Waidhofen am Montag niederösterreichweit auf zweiter Stelle hinter der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs (1.643,6). Im Waldviertel folgen im Inzidenz-Ranking die Bezirke Zwettl (738,8), Gmünd (628,5) und Horn (518,8). Vergleichsweise gut steht der angrenzende Weinviertler Bezirk Hollabrunn da – hier liegt der Inzidenzwert nur bei 348,7.

Impfquoten über 70 Prozent zeigen Wirkung

Was in Horn und Hollabrunn, die in der Region die niedrigsten Fallzahlen haben, auffällt, ist die überdurchschnittliche Impfquote, die in beiden Bezirken bei über 70 Prozent der Gesamtbevölkerung liegt. Waidhofen (66,75%) und Gmünd (66,51%) liegen etwa im Landesschnitt, Zwettl ist mit 61,9% unter dem Durchschnitt.

Ein Zusammenhang zwischen Inzidenz und Impfquoten zeigt sich auch im Gemeindevergleich innerhalb des Bezirks. So liegen laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen die Inzidenzen in Raabs, wo 73,43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig immunisiert sind, bei nur einem Drittel jener Werte, die in den derzeitigen Hotspot-Gemeinden Gastern, Thaya und Waidhofen-Land erreicht werden, wobei Gastern derzeit mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 1.842 an der Spitze liegt – allerdings darf man nicht vergessen, dass in kleinen Gemeinden schon geringe Fallzahlen im niedrigen zweistelligen Bereich Inzidenzen jenseits der 1.000er-Marke ergeben.

Raabs ist best geimpfte Gemeinde im Bezirk

Vergleicht man die Hotspots mit den Impfquoten, fällt eines auf: Dort, wo die Impfquoten niedrig sind, ist auch das Infektionsgeschehen hoch. Waidhofen-Land hat mit 58,51% die niedrigste Impfquote im gesamten Bezirk, Gastern liegt mit 61,05% auch deutlich unter dem Durchschnitt. Thaya ist mit 64,76 Prozent auch ein gutes Stück von den Spitzenreitern Raabs (73,43%), Dietmanns (72,49%), Windigsteig (70,29%), Groß Siegharts (69,93%) und Ludweis-Aigen (69,44%) entfernt.

Was tun? „Wir raten den Bürgermeistern der Gemeinden mit niedrigen Impfquoten, den Impfbus zu sich zu bestellen. Wir haben gesehen, dass die Möglichkeit zum spontanen Impfen ohne Termin und Voranmeldung gut angenommen wird“, sagt Bezirkshauptfrau Daniela Obleser,

Ins gleiche Horn bläst auch Bezirksärztesprecher Karlheinz Schmidt: „Man muss das Impfen breit aufstellen, mit Impfstraßen, wo man zu fixen Öffnungszeiten ohne Termin hingehen kann, mit Impfbussen in den Gemeinden“, sagt Schmidt. Die Devise muss jetzt lauten: So schnell wie möglich alle drei Impfungen holen. Derzeit geht das im Bezirk Waidhofen bei Hausärzten, ab Mittwoch öffnen auch wieder acht Landesimpfstraßen, für das Waldviertel wird dies in Gmünd sein.

Der Arzt warnt davor, die Drittimpfung aufgrund eines Antikörpertests hinauszuschieben, in der Annahme, man verfüge über ausreichend Antikörper gegen das Coronavirus: „Es gibt noch keinen definierten Wert, wo man weiß, dass man geschützt ist.“