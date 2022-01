Jahr mit vielen Herausforderungen für die Feuerwehren

2021 war für die 112 Feuerwehren im Bezirk Waidhofen ein Jahr mit vielen Herausforderungen während einer weltweiten Pandemie und Wahlen bei den Wehren. Neben dem „täglichen Einsatzgeschäft“ im eigenen Einsatzbereich waren hunderte Feuerwehrleute bei Katastrophen im In- und Ausland oft wochenlang eingesetzt.

Das Jahr 2021 begann mit den Wahlen in den Feuerwehr-Kommanden. Bei fünf Feuerwehren waren die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Wahl nicht mehr gegeben. Sie mussten aufgelöst werden. Ende Februar fanden die Wahlen auf Bezirks-, Abschnitts- und Unterabschnittsebene statt. Manfred Damberger wurde zum Bezirksfeuerwehrkommandanten wiedergewählt, sein neuer Stellvertreter wurde Kurt Liball. Oswald Sprinzl stand nach 15 Jahren in dieser Funktion nicht mehr zur Verfügung.

Katastrophenhilfsdienst-Einsätze im In- und Ausland

2021 war ein Jahr, das die niederösterreichischen Feuerwehren so heftig wie nie gefordert hat. Bei insgesamt fünf Katastrophenhilfsdienst-Einsätzen im In- und Ausland waren Feuerwehrleute aus dem Bezirk Waidhofen beteiligt. Tennisballgroße Hagelkörner verursachten am 24. Juni an 90 Prozent der Hausdächer in Allentsteig massive Schäden. Noch am selben Abend wurden Feuerwehren aus dem Bezirk Waidhofen um Unterstützung gebeten. Einen Tag danach unterstützte eine Katastrophenhilfsdienst-Einheit aus dem Bezirk die Kameraden in Allentsteig. 116 Feuerwehrleute arbeiteten sich mühevoll von Dach zu Dach, um die Dachflächen provisorisch mit Planen abzudichten.

Am 15. Juli führten enorme Niederschläge in Belgien zu großflächigen Überflutungen. Die belgischen Behörden ersuchten die europäischen Partnerländer um Hilfe. Mit dabei waren auch zwei Mitglieder der Feuerwehr Kautzen.

Nur wenige Tage später kam es im Mostviertel zu großräumigen Überflutungen. Vom 18. bis 20. Juli waren insgesamt 60 Mitglieder im Bezirk Melk eingesetzt, um die Schäden nach einem Hochwasser zu beseitigen. Einsatzschwerpunkt waren die Gemeinden Aggsbach-Dorf und Bergland.

Bei großflächigen Waldbränden im Mittelmeerraum unterstützten Anfang August hunderte Feuerwehrleute aus Niederösterreich die örtlichen Feuerwehrleute. Nordmazedonien rief die EU-Partnerländer um Hilfe. Im Bergmassiv zwischen Raclovci und Pehcevo hatte sich ein ausgedehnter Waldbrand auf einer Fläche von ca. 3.000 Hektar entwickelt. Zehn Tage lang waren insgesamt 301 Feuerwehrleute aus NÖ eingesetzt.

Rund zwei Monate später kam es zu einem der größten Waldbrände in Österreich im Raxgebiet in der Gemeinde Hirschwang. Anfangs waren rund fünf Hektar betroffen, schon bald standen jedoch mehr als 100 Hektar in Flammen. Die örtlichen Einsatzkräfte wurden bei der Brandbekämpfung aus ganz Niederösterreich, mehreren Bundesländern und sogar aus dem Ausland unterstützt. Mehr als 100 Mitglieder von 37 Feuerwehren aus dem Bezirk Waidhofen waren in Hirschwang eingesetzt.

Brandeinsätze nahmen zu

In den ersten Wochen des Jahres 2021 waren die Feuerwehren mit einer regelrechten Brand serie konfrontiert. Innerhalb von fünf Wochen kam es in den Gemeinden Gastern, Pfaffenschlag, Karlstein und Waidhofen-Land zu vier Großbränden.

Am 8. Februar brach im Tierheim Gastern ein Feuer aus. Zwei Kinder und eine 49-jährige Frau waren beim Brandausbruch im Gebäude. Die beiden Kinder konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Frau wurde von den Feuerwehrleuten aus dem völlig verrauchten Gebäude gerettet. In der darauffolgenden Nacht gab es erneut Brandalarm an derselben Adresse. Der Dachstuhl stand in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

55 Feuerwehrleute von sechs Feuerwehren mussten in der Nacht auf den 5. März einen Schuppenbrand in Großeber harts löschen. Ein umfassender Löschangriff konnte die Nebengebäude retten und ein Übergreifen auf den Nachbarhof verhindern. Nur 48 Stunden später gab es den nächsten Großalarm. In Thuma stand ein Stallgebäude in Flammen. Der Besitzer konnte einen Traktor und zwei Pkw noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Mehrere landwirtschaftliche Geräte fielen dem Feuer zum Opfer. Die 125 eingesetzten Mitglieder konnten im letzten Moment ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern.

Die höchste Alarmstufe musste fünf Tage später bei einem Großbrand im Ortszentrum von Kainraths ausgelöst werden. Ein landwirtschaftliches Gebäude stand in Vollbrand. Der starke Wind und mehrere Gasflaschen im Gebäude erschwerten den 140 Feuerwehrleuten den Einsatz. Es bestand höchste Explosionsgefahr. Während der Löscharbeiten fand ein Atemschutztrupp eine ausgebrannte Gasflasche, zwei weitere wurden geborgen und gekühlt. Verletzt wurde zum Glück niemand, elf Feuerwehren waren eingesetzt.

Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnten am 1. April zwei Großbrände verhindert werden. In Loibes drohte ein Flurbrand auf ein rund 80 Hektar großes Waldgebiet überzugreifen. Rund 300 m² einer abgeholzten Waldfläche standen in Flammen, der Wind trieb das Feuer in Richtung eines großen Waldgebietes. 18 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Beihilfe kam von Landwirten, die mit Vakuumfässern den Löscheinsatz unterstützten. Nur wenige Minuten später stand in Tröbings ein Schuppen in Vollbrand. Auch hier stellte der starke Wind eine Her ausforderung dar. Das Feuer wurde durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute gelöscht, weshalb es nicht auf den angrenzenden Bauernhof übergreifen konnte. Zwei Menschen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Bei eisigen Temperaturen rückten am 21. Dezember mehr als 90 Feuerwehrleute aus, um einen Dachstuhlbrand im Ortszentrum von Vitis zu löschen. In einem Gewerbebetrieb war Feuer ausgebrochen, ein Öltank musste gekühlt und Gasflaschen in Sicherheit gebracht werden. Auf dem gefrorenen Löschwasser rutschte ein Feuerwehrmann aus und musste in Spital gebracht werden.

Kaum Unwettereinsätze

Relativ „ruhig“ verlief die Unwettersaison 2021 im Bezirk Waidhofen. Größere Unwetterschäden blieben zum Glück aus. Die Einsätze wegen Sturmschäden, Hochwasser und sonstigen Unwetterschäden gingen um 67% gegenüber 2020 zurück.

Am 18. Juli gab es ein lokales Starkregenereignis in Großgerharts. Die Feuerwehrleute konnten zwei Wohnhäuser vor einem Wassereintritt schützen. Der Sarningbach stieg in den Gemeinden Waidhofen-Land und Pfaffenschlag ebenfalls rasch an, durch den im Jahr 2017 fertiggestellten Hochwasserschutz trat der Bach in Großgerharts jedoch nicht über die Ufer.

Ein Verletzter nach Schwefelsäureaustritt in Waidhofen

Die Schadstoffexperten der Feuerwehr wurden am 11. Juni zu einem örtlichen Chemieunfall gerufen. In einem Unternehmen in der Bezirkshauptstadt trat während eines Befüllvorganges eine geringe Menge an Schwefelsäure aus. Ein 58-jähriger Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Gefahr für die Umwelt bestand keine.

Mehr Verkehrsunfälle

Bei den Verkehrsunfällen stiegen die Einsatzzahlen wieder auf das Niveau wie vor der Pandemie. Insgesamt 158 Einsätze nach Verkehrsunfällen wurden verzeichnet (+14% zu 2020).

Ein schwerer Unfall ereignete sich am 1. März. Am „Bründlberg“ bei Matzles überschlug sich zunächst ein Fahrzeug, wenige Augenblicke später kam es zu einem Auffahr unfall. Eine Lenkerin musste von den Einsatzkräften aus dem Unfallwagen gerettet werden. Drei Personen - darunter ein zweieinhalbjähriges Kind - mussten damals in Spital gebracht werden.

Ein Todesopfer forderte am 2. Juni ein Frontalzusammenstoß auf der B5 bei Lichtenberg. Zu dem schrecklichen Unfall kam es auf einem geraden Straßenabschnitt zwischen Lichtenberg und Weinpolz. Eine 63-jährige Frau musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, die Reanimationsversuche bei einem 68-jährigen Mann blieben leider erfolglos.

Bei einem Verkehrsunfall in Sauggern wurden am 9. Juli insgesamt fünf Menschen verletzt. Ein Mann musste nach dem Zusammenstoß von den Feuerwehrleuten aus seinem Pkw befreit werden.

Am 19. November kam es auf der B5 zwischen Waidhofen und Alt-Waidhofen zu einem schweren Auffahrunfall. Zwei Pkw und ein Lkw waren darin verwickelt. Ein 31-jähriger und ein 19-jähriger wurden teils schwer verletzt und mussten ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen bzw. ins Landesklinikum Waidhofen gebracht werden.

Nach dem Wintereinbruch am 26. November und in den darauffolgenden Tagen standen bezirksweit 190 Mitglieder von 33 Feuerwehren bei Fahrzeugbergungen im Einsatz. Die Unfälle verliefen zum Glück ohne schwere Verletzungen.

