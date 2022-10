Künstler öffneten ihre Ateliers

Vollbild

Bei Werner E. Seebacher (Wes.Art) in Neuriegers gab es Fotografie, Grafik, Malerei und Textil zu sehen. Regina Hadraba (Mitte) zeigte in Seebs Malerei, Grafik und Installation. Auf dem Bild mit Ingrid Lauermann und Mathilde Hadraba. Gerda Kohlmayr erklärte Joachim Jelinek im Museum Kautzen verschiedene Stoffdrucktechniken. David Anderle führte in seinem Fotostudio in Vitis Fotoshootings durch. Großformatige Kunstwerke gab es bei Wilhelm Kollar und Eleonore Hettl zu sehen. Abstraktes zeigte die Waidhofnerin Lydia Dürr in ihrem Atelier.

