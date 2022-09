Kulturbrücke-Gründer Peter Coreth: „Ich hoffe auf milden Winter“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Preise für Energie steigen extrem, die Hilfe von Land und Bund scheint das Problem nicht wirklich beheben zu können. Wie sich Kulturbrücke-Gründer Peter Coreth, wohnhaft in Fratres in einem Gutshof aus der Renaissancezeit, auf die kommenden Monate vorbereitet, schildert er im NÖN-Interview.

NÖN: Wie ist die derzeitige Energiekrise zu beurteilen?

Peter Coreth: Der Krieg in der Ukraine hat auch unsere Lebenswelt auf den Kopf gestellt. Derzeit sehen wir ein dramatisches Marktversagen, das viele Menschen in die Verarmung stürzt: Wie soll man den Energiebedarf decken und das Heizen bezahlen? Schon werden in Europa eingemottete Kohlekraftwerke reaktiviert, Atommeiler gelten plötzlich als umweltfreundlich und werden weiter in Betrieb gehalten. Unsere Umweltministerin, die uns noch vor Monaten ein rigides Ausstiegsszenario aus Öl und Gas verordnen wollte, ist in der Realität angekommen. Über manches muss wohl noch gründlicher nachgedacht werden.

Die Kulturbrücke versteht sich als Think-Tank. Sollte sie sich in ihren Veranstaltungen nicht auch mit dem Energiethema beschäftigen?

Coreth: In den letzten 20 Jahren haben wir ein paarmal die Energie-Problematik kritisch thematisiert. Einmal war der deutsche Quantenphysiker und Nobelpreisträger Hans Peter Dürr dabei und hat eindrucksvoll dargelegt, wie groß das globale Ungleichgewicht im Energieverbrauch ist. Das klang so schockierend, dass ich aufhörte, Flugzeuge zu besteigen, die Badewanne randvoll zu füllen und meine Wäsche zu bügeln. Nach der Diskussion bat ich die Herren (unter ihnen ein ehemaliger Parteichef der Grünen) in meinen Kesselraum. Dort endete die Theorie: Wir standen vor dem Ölbrenner und ich fragte, welches alternative Heizsystem sie in einem 70 Meter langen historischen Altbau, der im Winter nicht immer bewohnt ist, installieren würden, um zu jeder Zeit zuverlässig eine Grundtemperatur sicherzustellen. Es fielen Stichworte wie Pellets, Hackschnitzel oder Sonnenkollektoren, die alle bei näherer Betrachtung der räumlichen Gegebenheiten und Denkmalschutz-Richtlinien schnell verworfen wurden. Im Vorjahr hatte ich einen Energieberater vom Land Niederösterreich im Haus, der Tiefenbohrung und Wärmepumpe als Alternative vorschlug und dann feststellte, dass dennoch eine Zusatzheizung erforderlich wäre. Gäbe es eine ökonomisch und ästhetisch vertretbare Lösung, hätte ich längst umgerüstet.

Nun scheint die Windenergie auf dem Vormarsch zu sein, auch im Waldviertel. Sind Windräder eine Lösung?

Coreth: Das kommt auf den Standort an. Ausgerechnet die reizvollsten Landschaften Österreichs mit Windparks zu verunstalten, halte ich für äußerst kurzsichtig und selbstschädigend. Wer solches für das Waldviertel im Sinn hat, möge durchs nördliche Burgenland oder den Nordosten des Weinviertels fahren und sich die Verschandelung ansehen, die man sich dort eingehandelt hat. Leider hören wir von den Windkraftkonzernen ganz ähnliche Argumente der Naturverachtung, wie wir sie damals in Hainburg von den Baukonzernen gehört haben, die sich am Auwald vergreifen wollten. Wir müssten ja verrückt sein, wollten wir die Schönheit des Waldviertels und damit unsere Chance auf einen sanften, anspruchsvollen Tourismus für eine Technologie opfern, die noch dazu kaum berechenbar ist. Welche Assets hätten wir als strukturschwache Region dann überhaupt noch?

Was bedeutet die Energiekrise für einen Kulturveranstalter und Museumsbetreiber? Schmälert sie nicht die Möglichkeiten, Kulturprojekte umzusetzen?

Coreth: Ganz massiv. Um zum Beispiel meinen Öltank zu füllen, muss ich bei den derzeitigen Preisen fast 10.000 Euro aufwenden. Ich darf nicht daran denken, was sich mit einem solchen Betrag für das Museum Humanum anschaffen ließe! Dann fällt mir aber die Ukraine ein, die so schändlich überfallen wurde, und schon bin ich mit den Sanktionen gegen den Aggressor mehr als einverstanden und zu persönlichen Opfern bereit. Als soziale Wesen schulden wir angegriffenen Nachbarn Solidarität. Juri Andruchowytsch, der große ukrainische Schriftsteller, hat mich im Juli in Fratres geradezu beschworen: Widerstand gegen Putins Großmachtpläne sei „eine Pflicht vor dem Kosmos“. Das Wenige, das wir in Österreich dazu beitragen können, dass dieser Unmensch in die Schranken gewiesen wird, bevor er Europas Friedensarchitektur zerstört, soll gern getan sein. Hier stehen auch wir in der Verantwortung.

Wie wird man im Gutshof Fratres durch den Winter kommen?

Coreth: Ich werde meinen Thermostat weiter zurückdrehen und statt einem dünnen Pullover zwei dicke anziehen. Wenn es sein muss, werde ich manchmal am Abend statt Bier eine Kanne Tee trinken. Hoffen wir auf einen milden Winter.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.