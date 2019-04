Die Straßenmeisterei Waidhofen ist für 240 Kilometer Straßen zuständig. Nach dem „Winterdienst“ kommt nun das „Müllsammeln“ an die Reihe.

„Wir haben den Winterdienst abgeschlossen“, betont Straßenmeister Martin Hiemetzberger. So wie in den letzten beiden Jahren wurden in diesem Winter 6.500 Tonnen Splitt und 500 Tonnen Salz verbraucht. Die rund 8.000 Schneestangen sind abmontiert, ebenso die Schneewände, die auf einer Gesamtlänge von 16 Kilometer aufgebaut waren.

Der Frühlingsputz mit dem Straßenkehren ist in den Ortschaften ebenfalls abgeschlossen, die Freilandstraßen sind noch vom Splitt zu befreien.

"Kuriositäten kommen unseren Straßenwärtern da schon unter"

Laut Hiemetzberger werden zur Zeit die Straßengräben entlang der 180 Kilometer langen Freilandstraßen vom Müll befreit. Die Hälfte ist bereits geschafft. „In den letzten Jahren haben wir immer an die 2.000 Kilo Müll im Frühling sammeln und ordnungsgemäß entsorgen müssen. Das wird auch heuer so sein“, meinte der Straßen meister.

Vor allem rund um die Ballungszentren sei ein größeres Müllaufkommen zu verzeichnen, wobei die „österreichischen Aludosen“ den Großteil dieses Mülls ausmachen. „Kuriositäten kommen unseren Straßenwärtern da schon unter. Diesmal fanden sie zehn Behälter mit eingelegten Schwammerln, die im Straßengraben vor sich hin faulten und dementsprechenden Geruch verströmten“, weiß der Straßenmeister. Neben Autoreifen oder Bekleidung werden auch immer wieder Säcke voll mit Hausmüll gefunden. „Diese Art von Müllentsorgung ist verboten. Sollten wir den Verursacher ermitteln können, wird dieser natürlich angezeigt“, betont Hiemetzberger.

Übers gesamte Jahr hinweg kommen bei der Straßenmeisterei Waidhofen an die 4.000 Kilo „illegal entsorgten Mülls“ zusammen, der händisch gesammelt und dann auch noch getrennt werden muss.