Lehrer-Massentest: Ein Infizierter unter 410 Getesteten .

Eine erfreulich geringe Dunkelziffer an asymptomatisch Infizierten ergab die Antigen-Schnelltestaktion für Lehrpersonal am vergangenen Wochenende im Bezirk Waidhofen. An zwei Test-Tagen erschienen 410 Personen zum Test. 409 waren negativ, eine Person wurde positiv auf das Coronavirus getestet.