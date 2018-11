WhatsApp und Facebook sollen in der Schul-Kommunikation nicht verwendet werden, empfiehlt der Landesschulrat in einem Informationserlass.

Die Schulen im Bezirk Waidhofen gingen schon vor dem Erlass tendenziell vorsichtig mit Social Media um. „Unsere Schule hat eine Facebook-Seite, die aber ausschließlich von einer Lehrkraft betreut und sehr zurückhaltend benutzt wird, etwa, um Werbung für unseren Tag der offenen Tür zu machen oder über Schulveranstaltungen wie Sportwochen zu berichten“, stellt der Direktor der Handelsakademie und Handelsschule Waidhofen, Rudolf Mayer, klar. Jedes moderne Unternehmen nutze Facebook, diese Möglichkeit müssen auch Schulen haben: „Ich interpretiere den Erlass nicht so, dass das jetzt nicht mehr möglich wäre.“

Die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern verlaufe bis auf eine Kollegin, die eine WhatsApp-Gruppe hat, nicht über Social Media. „Wir werden dieses Thema in der nächsten Konferenz besprechen“, kündigt Mayer an. Teilweise ist die E-Learning-Plattform „Moodle“ im Einsatz.

„Auch Schulen müssen Facebook nutzen“, meint HAK-Direktor Rudolf Mayer. | Archiv

In der HTL Karlstein setzt man bei der elektronischen Kommunikation auf E-Mail bzw. unter den Lehrern auch auf SMS. „Wir haben hier keine WhatsApp-Gruppen zur offiziellen Kommunikation. Was die Schüler untereinander tun, darauf habe ich keinen Einfluss, und das kann ich auch nicht sanktionieren“, erklärt Direktor Wolfgang Hörmann. E-Learning-Software ist an der HTL nicht im Einsatz, da es die Art des Unterrichts nicht erfordert.

Strikte Regeln für den Umgang mit Social Media gibt es in den Neuen Mittelschulen in Groß Siegharts und Vitis. „Wir haben festgelegt, dass es keine Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern bzw. Schülern über Facebook oder WhatsApp gibt. Die Eltern haben untereinander WhatsApp-Gruppen, da ist aber kein Lehrer dabei“, erläutert Direktorin Aloisia Mlejnek. Die schulinterne elektronische Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern und Lehrern und Schülern erfolgt ausschließlich über die Software „School Update“, die sowohl am PC als auch in Form einer Handy-App genutzt werden kann. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Software ersetzt das Mitteilungsheft, Entschuldigungen im Krankheitsfall können so einfach dem Klassenvorstand übermittelt werden“, sagt Mlejnek.

Im Waidhofner Gymnasium gab es einzelne Lehrer-Schüler-WhatsAppgruppen. „Durch den Erlass ist damit jetzt Schluss. Wir werden statt dessen verstärkt auf Lernplattformen wie Moodle setzen“, kündigt Direktor Roland Senk an.