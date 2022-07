Mangel an Blutkonserven, aber noch kein Engpass

Werbung

Ein kleiner Stich mit großer Wirkung, das ist das Blutspenden. Viele tun es, aber anscheinend doch zu wenig, denn derzeit herrscht ein großer Mangel an Blutkonserven. Woran das liegt und wie die aktuelle Situation in den Spitälern aussieht, hat die NÖN durchleuchtet.

Wenige Erstspender

Im Bezirk Waidhofen werden jährlich 34 Blutspendeaktionen durchgeführt, bei denen im Vorjahr 3.071 Vollblutspenden verzeichnet worden sind. Im ersten Halbjahr des heurigen Jahres gab es 1.311 Vollblutspenden, und dass, obwohl die Blutspendeaktionen großteils auch sehr gut angenommen werden. „Was wir verzeichnen ist, dass die Anzahl der Erstspender doch sehr gering ist“, betont Bernhard Schierer vom Roten Kreuz Waidhofen. Jetzt mache sich die Personalknappheit und Corona in der Blutspendezentrale bemerkbar. Diese Situation führe dazu, dass lange geplante Blutspendeaktionen abgesagt werden müssen. So konnte zum Beispiel die Aktion in Groß Siegharts am 8. Juli nicht durchgeführt werden.

Seit 40 Jahren Blutspender

Personen als Blutspender zu gewinnen, ist nicht einfach. „Wir setzen daher auf persönliche Einladungen, auf Terminbekanntgabe in den Medien und Gemeindehomepages“, meint Schierer. Diese Aktivitäten zeigen Wirkung, das kann auch Andreas König aus Hollenbach bestätigen. Das Blutspenden gehört seit mittlerweile 40 Jahren zu seinem Leben. Der 58-Jährige brachte es bisher auf 180 Blutspenden und organisiert als freiwilliger RK-Helfer von Beginn an die Blutspendeaktionen in Hollenbach.

„Schon mein Vater war ein fleißiger Blutspender. Für mich, meine Gattin und unseren Kindern ist es auch wichtig, den Mitmenschen zu helfen. Blutspenden ist sinnvoll, einfach und man gibt etwas von sich selbst“, erklärt Andreas König, der sich vier bis fünf Mal jährlich „anzapfen“ lässt. „Ein tolles Feedback ist auch die Info, in welches Krankenhaus seine Blutspende geht“, betont König, der für die Aktionen in Hollenbach viel Freizeit einbringt. „Das tut man gerne, denn aus meinem Umfeld weiß ich, dass eine Blutspende hilft und Leben rettet.“

Seit Corona fehlt das Gemütliche

Das sieht auch Doris Wittenberger aus Thaya so. Die 60-jährige ehemalige EVN-Mitarbeiterin kam schon während ihrer Handelsschulzeit zum Roten Kreuz, war einige Jahre eifrige Blutspenderin. Seit einer Erkrankung geht das nicht mehr, dafür organisiert sie seit 1981 die Blutspendeaktionen in Thaya.

„Damit haben meine Mutter Elfriede und Helmut Blach begonnen“, erklärt Wittenberger. Mittlerweile gibt es jährlich drei erfolgreiche Aktionen in Thaya: am Palmsonntag, am ersten Adventsonntag und beim Bauernmarkt. „Wir sind mit unseren Blutspendern zufrieden. Die Mischung zwischen routinierten Spendern und Erstspendern ist toll.“ Da es wegen Corona keine Bewirtung bei den Aktionen mehr gibt, fehle das Gemütliche. Trotzdem wird sie weiterhin die Blutspendeaktionen in Thaya organisieren.

Derzeit kein Engpass

Im Landesklinikum Waidhofen mussten bisher keine Operationen wegen fehlender Blutkonserven verschoben werden. Dennoch sei es wichtig, weiterhin Blut zu spenden. „Neben dem tollen Gefühl, mit einer Blutspende Leben retten zu können, gibt es ja bei jeder Blutspende einen kleinen persönlichen Gesundheitscheck“, heißt es vom Landesklinikums Waidhofen.

