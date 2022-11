Manuela Herzog: „Versuche die menschliche Seite zu sehen“

Werbung

Zwei Wochen ist es her, dass Manuela Herzog zur neuen Bezirkshauptfrau in Waidhofen bestellt worden ist. Im Gespräch mit NÖN-Redaktionsleiter Michael Schwab spricht sie über ihre Entscheidung, von der Sozialarbeit zum Jus-Studium zu wechseln, ihre ersten Erfahrungen im neuen Amt und worauf sie in der Arbeit als Bezirkshauptfrau Wert legt.

NÖN: Sie waren vor ihrem Wechsel in die Verwaltungstätigkeit ja Sozialarbeiterin. Woher stammt Ihr Interesse für das Rechtswesen?

Manuela Herzog: Schon in meiner Ausbildung zur Sozialarbeiterin gab es Rechtskunde als Unterrichtsfach, mit Schwerpunkt auf das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und das Strafrecht und sehr eingeschränkt auch Verwaltungsrecht. Das Thema Recht hat mich damals schon interessiert, und mein Vater hätte mir auch das Jus-Studium finanziert, aber ich wollte lieber gleich arbeiten gehen. Daher habe ich beim Wiener Hilfswerk in einem Zentrum für Nachbarschaftshilfe zu arbeiten begonnen. Knapp zwei Jahre später wollte ich in die Jugendwohlfahrt einsteigen und bewarb mich beim Land NÖ. So kam ich vor 30 Jahren an die Bezirkshauptmannschaft Mödling und war dann dort und in Wiener Neustadt in der Jugendwohlfahrt bis Jänner 2003 tätig.

Wann haben Sie beschlossen, sich beruflich in Richtung Recht zur orientieren?

Herzog: Nach meiner Karenz wollte ich von der Sozialarbeit zur Verwaltung wechseln. An der BH Baden wurde ein Verwaltungsposten frei, und ich nutzte die Gelegenheit, um Sachbearbeiterin im Anlagenrecht zu werden. Das ist eine sehr spannende Materie. 2008 gab mir mein damaliger Bezirkshauptmann die Möglichkeit, Fachgebietsleiterin im Bereich Anlagenrecht zu werden. Parallel dazu begann ich an der Johannes Kepler Universität in Linz berufsbegleitend das Multimedia-Studium der Rechtswissenschaften.

Das war sicherlich einer Herausforderung. Waren Sie weiter in Vollzeit berufstätig, oder haben Sie ihre Arbeitszeit reduziert?

Herzog: Ich habe Vollzeit weitergearbeitet. Das Studium war sehr gut strukturiert, es war viel in Form des Fernstudiums möglich. Meine Tochter war damals neun Jahre alt. Möglich war das nur durch die tolle Unterstützung durch meinen Mann. 2013 schloss ich das Studium ab und war dann an der BH Wiener Neustadt als Juristin im Anlagenrecht tätig.

Wie beurteilen Sie heute die Entscheidung, so spät im Berufsleben noch ein Studium durchzuziehen? Bereuen Sie es, nicht früher diesen Schritt gewagt zu haben?

Herzog: Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Die Sozialarbeit bereue ich keinesfalls, und ich bin überzeugt, dass mir diese Ausbildung und die gesammelte Erfahrung in diesem Beruf auch in meiner heutigen Tätigkeit von Nutzen sind. Ich versuche durch meine Sozialarbeits-Ausbildung auch immer die menschliche Seite zu sehen und zu verstehen.

War es Ihr Ziel, irgendwann auch einmal Bezirkshauptfrau zu werden?

Herzog: Das hat sich mit der Zeit entwickelt, es kam der Wunsch nach einer Weiterentwicklung auf. Mich reizte es, dass die Gestaltungsmöglichkeiten von Stufe zu Stufe zunehmen. Das Land bietet als Arbeitgeber sehr gute Führungskräfte-Ausbildungen an, da wird man gut auf eine Leitungsfunktion vorbereitet. Als sich schließlich die Chance auftat, in Waidhofen Bezirkshauptfrau zu werden, hab ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt.

Wie verliefen Ihre ersten beiden Wochen im neuen Bezirk?

Herzog: Ich finde, ich wurde hier herzlich willkommen geheißen. Schon am zweiten Tag im Amt war ich bei der Vorstandssitzung des Zukunftsraums Thayaland, dort habe ich 13 der 15 Bürgermeister des Bezirks kennengelernt. Auch zu den Einsatzorganisationen habe ich bereits Kontakte geknüpft, was sehr wichtig ist, da wir die zukünftig auf uns wartenden Probleme nur gemeinsam lösen können. Ich werde auch eine Reise durch die einzelnen Gemeinden antreten, um im persönlichen Gespräch die neu geknüpften Kontakte zu vertiefen.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Bezirkshauptfrau?

Herzog: Ich sehe mich als Vermittlerin zwischen der Bevölkerung, den Organisationen und der Verwaltung. Ich möchte sowohl für meine Mitarbeiter als auch für die Bürger da sein und mich bemühen, immer eine Lösung zu finden, mit der jede Seite gut leben kann, innerhalb des rechtlich vorgegebenen Rahmens freilich.

Was tun Sie in Ihrer Freizeit? Und wie gefällt es Ihnen im oberen Waldviertel?

Herzog: Die Landschaft hier gefällt mir sehr gut. Waidhofen ist ein sehr schöner Bezirk. Neben Wandern, Laufen und Radfahren habe ich das Restaurieren alter Möbel als Hobby entdeckt. Im Sommer habe ich dazu einen Kurs gebucht. Aktuell bin ich mit der Restauration meiner alten Puppenküche beschäftigt.

