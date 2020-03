Grund zum Feiern gab es auch heuer wieder bei der „Ab Hof“-Messe für Direktvermarkter aus dem Bezirk Waidhofen.

Mit Bio-Öl beim ersten Versuch abgeräumt

Karl Ringl vom Waldviertler Biohof aus Waldkirchen räumte in der Kategorie Öl gleich drei Goldmedaillen ab mit Bio Leinöl, Rapsöl und Sonnenblumenöl. Weitere Medaillen in Silber und Bronze gingen an Ringl für sein Sonneblumenöl und sein Mohnöl sowie sein Bio Leindotter-Öl. „Ich habe im Vorjahr schon Produkte von mir eingeschickt, aber leider gingen die Flaschen zu Bruch, und ich bekam alles wieder retour, daher habe ich es heuer wieder versucht“, erzählt Ringl. „Es ist eine schöne Auszeichnung, nicht nur für mich, sondern auch für die Region“, ist Ringl stolz auf seinen Erfolg beim ersten Versuch.

Familie Brenner holten sich beim Brot Kaiser 2020 Gold und Silber für ihre Bio Brote

Bereits mehrfach wurden die Brenners in den letzten Jahren ausgezeichnet, auch in diesem Jahr konnten sie die Jury von der Top-Qualität ihrer Spezialitäten überzeugen, mit dem Bio Herzerlbrot konnten sie sogar die volle Punktezahl erreichen.

Renate und Gerhard Kainz Spitze beim Gin

Beim Gin räumten Renate und Gerhard Kainz aus Kleinzwettl ab. „Es freut uns sehr, dass wir mit Gin die Goldmedaille gewonnen haben. Gin ist ein Modegetränk und das hilft uns sehr bei der Vermarktung. Seit 2013 treten wir immer wieder an und sind dabei sehr erfolgreich. Die Qualitäten werden mit jedem Jahr breiter. Die Vielfalt wird größer und es ist nicht ganz leicht, den Geschmack der Jury zu treffen, aber das ist auch eine Herausforderung, gute Produkte noch besser zu machen“, sagt Kainz. Neben Gold holte Kainz auch noch Silber für den Getreidebrand und Whisky sowie Bronze für den Weichselbrand.

Andreas und Franz Binder aus Kirchberg freuten sich über die Bronzemedaille für ihren Bio-Himbeer-Honigwein.

Gold für Karl Koller, Doppelgold für Franz Moldaschl und Imkerei Stögerer

Ein echter „Stammgast“ bei der Ab-Hof-Prämierung ist Karl Koller, der seit 2006 jedes Jahr mitmacht und immer einen Preis erzielt - diesmal eine Goldmedaille für seinen Blütenhonig. Silber ging an die Bio Imkerei Harald Haupa für ihren Bio Blütenhonig und ihren Blütenhonig mit Chilli.

Bronze bekam der Imker für den Blütenhonig mit Erdnuss-crunch. Auch die Familie Goldnagel konnte für ihren Blütenhonig eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

Doppelgold bekam wie im Vorjahr schon Franz Moldaschl aus Pfaffenschlag für seinen Blütenhonig und seinen Blüten-Cremehonig. Seit 2016 betreibt er die Imkerei.

Das Geheimnis eines runden Aromas liegt für Moldaschl in einer Mischung von verschiedenen Honigsorten. Die Imkerei Stögerer sendet bereits seit 2002 Produkte ein. Trotz steigender Anforderungen gewannen sie heuer Doppelgold mit ihrem Waldviertler Bio-Himbeer-Honig und ihrem Honig-Essig Waldhimbeer.

Gold auch für Maria Bittermann

Eine Goldmedaille erreichte diesmal auch Maria Bittermann aus Klein Reichenbach. Sie hatte im Vorjahr beim ersten Versuch Bronze erreicht und verbesserte sich diesmal mit ihrem Waldviertler Honig in der Kategorie Blütenhonig auf Gold. Silber erreichten sie mit ihrem Waldviertler Bio Honig. Anton Groiss aus Kautzen holte Bronze für seinen Blütenhonig.