Milde Temperaturen und zu wenig Niederschlag – die Witterung im Herbst ist für Land- und Forstwirtschaft alles andere als ideal.

Das größte Problem, ob im Wald oder auf dem Feld, ist die Trockenheit. „Die Regenmengen sind viel zu gering, sie reichen gerade zum Aufgehen des Wintergetreides. Aufgrund der kurzen Tage und des deswegen eingeschränkten Wachstums der Pflanzen ist die Feuchtigkeit gerade ausreichend, aber die Böden sind leergepumpt“, fasst Herbert Gutkas von der Bezirksbauernkammer Waidhofen zusammen.

Quelle: ZAMG; Foto: MNStudio/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Dort, wo es besonders trocken ist, gibt es auch beim Aufgehen des Wintergetreides Probleme, wie etwa beim Landwirt Herbert Wagnsonner aus Modsiedl bei Raabs. Auf einem seiner Winter-Weizenfelder zeigt sich genau, wo der Boden zu trocken ist, grüne Flächen wechseln sich mit braunen Stellen ab, wo nichts aufgegangen ist. „Möglicherweise muss ich hier im Frühjahr eine Ersatzpflanzung vornehmen“, sagt Wagnsonner.

Die Böden sind ausgetrocknet

Das Wichtigste wären entsprechende Niederschläge im Winter, um die Böden wieder mit Feuchtigkeit anzufüllen, damit die Pflanzen und vor allem auch der Wald im Frühjahr genug Wasser zur Verfügung haben.

Abgesehen vom Wassermangel bringen die milden Temperaturen weitere Probleme mit sich. „Die Witterung begünstigt Krankheiten und Schädlinge. Wir beobachten vermehrt Blattlausprobleme in diesem Herbst, und auch Pilzkrankheiten werden durch die für die Jahreszeit warmen Temperaturen begünstigt“, erläutert Gutkas. Die Blattlaus ist vor allem als Überträger von Viruskrankheiten gefürchtet. Durch das Anstechen der Pflanzen werden die Viren durch die Läuse von einer Pflanze zur nächsten übertragen. Da die Läuse mangels Frost nicht erfrieren, können sie heuer länger als üblich ihr Unwesen treiben. „Vor allem bei der Wintergerste ist das ein Problem. Die erste Hälfte des Herbstes war zu warm“, führt Gutkas aus.

Im September gab es Fraß durch Erdflöhe bei Raps und Wintergerste, wodurch sich die Pflanzen nicht optimal entwickeln konnten. Hier hat die milde Witterung wenigstens den Vorteil, dass die Pflanzen mehr Zeit zur Erholung haben.

Bei den schnell wachsenden Futterpflanzen, die viele Landwirte nach der Ernte gesetzt haben, forderte die Trockenheit ihren Tribut – die Pflanzen entwickelten sich nicht gut.

Sägeindustrie ist völlig ausgereizt

Im Wald ist nach wie vor der Borkenkäfer das Hauptproblem. „Die Situation wird sich fortsetzen, ein Ende ist nicht in Sicht, wenn es weiter so niederschlagsarm bleibt“, stellt der Obmann der Waldwirtschaftsgenossenschaft Raabs und des NÖ Waldverbandes, Franz Fischer, klar. Die vierte Borkenkäfer-Generation konnte sich zum Teil fertig entwickeln, mit einem Ausfliegen sei aber nicht mehr zu rechnen, da die Käfer sich nun auf den Winter vorbereiten.

Problematisch sei die hohe Marktsättigung aufgrund von Windwürfen und Käferholz: „Die Sägeindustrie ist bei uns völlig ausgereizt, es mangelt an Arbeitskräften.“ Bezirksbauernkammerobmann Nikolaus Noé-Nordberg sieht ein weiteres Problem in der Logistik: „Sägewerke in Kärnten würden Käferholz kaufen, aber es fehlt an Transportkapazitäten, um das Holz dorthin zu bringen“.

Die aktuelle Witterung ist übrigens für den Borkenkäfer nicht ideal. „Wenn es feucht und nicht zu kalt ist, verpilzen die Käfer und sterben ab. Wenn es nur kalt wird, überdauern die Käfer“, weiß Gutkas. Die Population sei aber zu groß, um sich dadurch wesentliche Erleichterung erwarten zu können. Wichtig sei es jetzt, die drei bis vier Wintermonate zu nutzen, um befallenes Holz aus dem Wald zu bringen.