Natur- oder Freibad? Ab ins kühle Nass!

Steigende Temperaturen locken bereits die ersten Badenixen an die Teiche der Region. Die Wassertemperaturen lassen jedoch noch zu wünschen übrig.

„Die Badegäste müssen selbst entscheiden, ob es ihnen warm genug ist“, erklärt der Kautzener Bürgermeister Manfred Wühl den Pfententeich in Illmau für badetauglich. „Die regelmäßigen Wartungsarbeiten sind gemacht, im Sommer wird auch die Kioskhütte wieder betreut werden“, hofft er auf zahlreiche Badegäste, denen neben dem Teich auch ein Beachvolleyballplatz zur Verfügung steht. Außerdem befindet sich in unmittelbarer Nähe der Tut-Gut-Kräuterwanderweg (der ehemalige Kneippweg), der zu einer Wanderung einlädt.

Auch Naturbadeteiche bieten viele Möglichkeiten

Mit einem Getränkeautomaten müssen sich die Besucher am Sauteich bei Waldkirchen begnügen, der auch viele Badefreudige aus den Nachbargemeinden anlockt. „Es gibt einen Beachvolleyballplatz, eine Schwimminsel im Teich und auch Stand-Up-Paddling ist bei uns möglich“, zählt Bürgermeister Rudolf Hofstätter das vielfältige Angebot auf, das sich rund um den Badeteich erschließt. Grundsätzlich lobt er auch die Disziplin der Badegäste, was die Müllvermeidung betrifft. „Es sind Mülltonnen und -säcke aufgestellt, die Betreuung erfolgt durch die Gemeindearbeiter. Während der Badesaison halten die Badegäste die Umgebung sehr sauber. Nur zu Saisonende kommt es erfahrungsgemäß häufiger zu Verschmutzungen.“

Eine idyllische, am Ortsrand gelegene Natur-Badeanlage mit einladenden Liegewiesen, alten Bäumen, Sonnensteg und Insel finden Wasserratten in Groß Siegharts. Das Waldbad verfügt über eine 18 Meter lange Wasserrutsche und einen langgezogenen Sandstrand mit großem Nichtschwimmerbereich, der auch für Kinderfreundlichkeit sorgt. Zusätzliche Abwechslung bieten ein Sprungbrett und ein Beachvolleyballplatz.

Eine kleine Besonderheit bietet das Waldbad-Cafe, das Ende Mai mit einem neuen Inhaber öffnen wird. Mit Ausblick in die malerische Waldviertler Natur soll eine vielfältige Auswahl an köstlichen Speisen und Getränken serviert werden. In den Sommermonaten gibt es für die Badegäste eine spezielle Karte mit Snacks und Getränken, die unkompliziert am Liegeplatz des Waldbades konsumiert werden können.

Anfang Juni ist die Eröffnung der Badesaison im rund 6.500 m2 großen Freibad in Waidhofen geplant. „Während der Wintermonate wurden die laufenden Wartungsarbeiten erledigt. Die Becken wurden im Frühjahr ausgelassen und grundgereinigt. Schattenplätze wurden geschaffen, und beim Kinderbecken wird noch ein Sonnensegel errichtet“, erklärt Wirtschaftshofleiter Christoph Bittermann, der auch für das Freibad verantwortlich ist. „W-Lan wird noch installiert, und in der Saison werden zwei Bademeister und drei Aushilfskräfte für die Sicherheit der Badegäste sorgen. Unsere Besucher können auch versperrbare Spinde benutzen, um ihre Wertsachen darin zu verstauen“, stellt Bittermann fest und verweist auf einen besonderen Termin: „Am 16. Juni wird der Waidhofner Triathlon bei uns im Freibad gestartet. An diesem Tag ist leider erst ab 12 Uhr für die Badegäste geöffnet.“

