Neue Bezirkshauptfrau: Manuela Herzog folgt Obleser

Erneut steht eine Frau an der Spitze des Bezirks Waidhofen: In der Landtagssitzung am Dienstag vormittag wurde kurz vor Redaktionsschluss die Bestellung von Manuela Herzog (52) zur neuen Waidhofner Bezirkshauptfrau beschlossen.

Die gebürtige Wachauerin aus Aggsbach-Markt (Bezirk Krems-Land) folgt damit Daniela Obleser, die mit 1. Oktober an die Bezirkshauptmannschaft Melk wechselte.

Herzog begann ihre berufliche Karriere als Sozialarbeiterin beim Hilfswerk in Wien, ehe sie in den NÖ-Landesdienst wechselte; unter anderem war sie in den Bezirkshauptmannschaften Mödling, Baden und Wiener Neustadt tätig, ehe sie 2020 in Melk Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin wurde. Danach war sie kurz Stellvertreterin in Wiener Neustadt.

Das berufsbegleitende Jus-Studium beendete Herzog vor sieben Jahren.

