Für Entspannung sorgen die zuletzt erfolgten Öffnungsschritte auch am Arbeitsmarkt im Bezirk Waidhofen. Diese Entwicklung bringt Schwung in den Stellenmarkt: So wurden dem Arbeitsmarktservice (AMS) Waidhofen seit Jahresbeginn 561 freie Stellen von den Betrieben gemeldet, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 34,5 Prozent.

Seit Jänner 2021 wurden vom AMS Waidhofen über 2.270 Vermittlungsvorschläge gemacht – um 46,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjarhes. Besonderes Augenmerk legt das AMS Waidhofen auf jene Personen, die schon länger auf Jobsuche sind. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die zumindest ein Jahr beim AMS arbeitslos gemeldet sind, hat sich pandemiebedingt seit Jahresbeginn im Durchschnitt um 52. Prozent auf 137 Personen erhöht.

Konsequente Zusammenarbeit mit Firmen in der Region. Man müsse das Thema Langzeitarbeitslosigkeit wegen Corona jedoch anders betrachten als bisher, gibt die stellvertretende AMS-Geschäftsstellenleiterin Sonja Eder zu bedenken. Es sei ein Unterschied, ob jemand deswegen langzeitarbeitslos sei, weil seine Branche so wie die Gastronomie über Monate stillstand, oder ob andere Faktoren ausschlaggebend sind. Das wichtigste Mittel sei die enge Zusammenarbeit mit den Firmen in der Region, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chance auf einen beruflichen Neustart effektiv zu erhöhen. „Seit Jahresbeginn haben bereits 32 langzeitarbeitslose Personen wieder den Einsteig ins Berufsleben geschafft, das ist eine Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 146,2 Prozent“, freut sich Eder. Eine dieser Personen ist M. Kuffer, die ursprünglich eine Lehre als Lackiererin absolviert und als Servicemitarbeiterin bis November 2019 gearbeitet hatte und dann arbeitslos geworden war. Das AMS ermöglichte ihr eine Arbeitserprobung bei der Firma Hirth in Groß Siegharts, die für beiden Seiten – Unternehmen wie Arbeitnehmerin – positiv verlief. Kuffer wurde mit Mai 2021 in ein Dienstverhältnis bei dem Groß Sieghartser Fensterbank-Hersteller aufgenommen.

Geschäftsführer Marcus Müller hat schon in den vergangenen Jahren positive Erfahrungen mit der Vermittlung von Arbeitskräften durch das AMS gemacht. „Die Sache mit der Arbeitserprobung funktioniert sehr gut, man hat einige Tage bis zu einer Woche Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen und um zu schauen, ob es passt. Das ist besser, als sich nur in einem Bewerbungsgespräch ein Bild machen zu müssen, und zwei oder drei Stunden später stellt sich dann heraus, dass es doch nicht passt“, fasst Müller zusammen.