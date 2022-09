Planquadrat: Führerschein war gefälscht

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach der Anhaltung in Großrupprechts wurde er der Poolärztin vorgeführt. Zudem händigte er einen gefälschten Führerschein aus. Der Mann wurde bereits 2021 wegen eines falschen Führerscheins verurteilt.

Ein 55-Jähriger wurde in Nonndorf mit 1,1 Promille angehalten. Der Führerschein wurde abgenommen. Zu einer Anzeige kam es in Aigen. Eine 67-Jährige aus Groß Siegharts wies 0,7 Promille auf. Bei einem 79-jährigen Breitenfelder wurden in Groß Siegharts zwar nur 0,42 Promille festgestellt, dafür Sehprobleme mit der Folge einer Vorrangverletzung festgestellt. Der Fahrer nimmt auch diverse Medikamente ein.

Es wurden 190 Alko-Vortests und drei Alkohol-Tests durchgeführt und acht Anzeigen erstattet.

