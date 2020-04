Trotz Coronakrise arbeiten heimische Betriebe mit vollem Einsatz an der Umsetzung der Radinfrastruktur und liefern erste Radabstellanlagen. Auch der Aufbau der Rad infrastruktur mit dem geplanten Verleihsystem nimmt Formen an. Die sogenannten „Wiener Bügel“ in Dreierkombination sind von der Firma MTK Kainz in Dobersberg entworfen und in Edelstahlausführung produziert worden. „Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben, und wir versuchen gerade bei diesem Projekt, mit unseren Firmen den Großteil der Investition zu verwirklichen“, zeigt sich auch Bürgermeister Robert Altschach beeindruckt. So werden die Elek trik von der Firma Expert Hörmann Waidhofen und die notwendige Software durch die Firma Fab4minds in Vitis erstellt.

Die weiters vorgesehene Rad infrastruktur besteht aus der Anschaffung von 90 E-City- und 25 Mountainbikes an insgesamt 18 Verleihstationen. Dadurch soll das Radfahren weiter angekurbelt werden. „Dieses finanzielle Engagement der Gemeinden ist hauptsächlich für unsere Bürger gedacht, wir wollen damit einen weiteren Beitrag zu vermehrtem Fahrradfahren leisten“, meint Obmann Eduard Köck.