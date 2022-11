Regionswochen: Trotz Krise positive Grundstimmung

Wie der Bezirk von den Teuerungsausgleichsmaßnahmen des Landes NÖ profitiert, darüber informierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einer Betriebsbesuchs-Tour in Waidhofen im Rahmen der herbstlichen Regionswochen.

„Die Regionstage haben eine lange Tadition und sind eine Gelegenheit, mich ein wenig umzuhören, wie es läuft“ sagte Mikl-Leitner beim abschließenden Pressegespräch in der Café-Konditorei Müssauer. Zuvor hatte sie das „Blumenplatzl“ von Daniela Groß und den Optikerbetrieb Dangl besucht. Dabei sei ihr eine trotz der aktuellen Herausforderungen positive Stimmung aufgefallen. „Die Welt ist im Umbruch, das bedeutet für uns Aufbruch und heißt rasch zu helfen in jenen Lebensbereichen, in denen die Menschen besonders stark von der Teuerung betroffen sind“, betonte die Landeshauptfrau.

Dies seien vor allem der Strom, das Heizen, das Pendeln, das Wohnen und der Schulstart. Auf den Bezirk Waidhofen umgelegt bedeutet dies eine Gesamtsumme von etwas mehr als vier Millionen Euro, welche als Unterstützung in diesen Bereichen (siehe Infobox) aufgewendet werden.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Landeshauptfrau ist die Kinderbetreuungsoffensive mit Kindergärten für Kinder ab zwei Jahren, einer kostenlosen Vormittagsbetreuung für alle Kinder unter sechs Jahren, einem flächendeckenden Nachmittagsbetreuungsangebot, kleineren Gruppengrößen und weniger gesetzlichen Schließtagen. Damit will man die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. „Wie jede Familie lebt, ist deren Entscheidung. Unsere Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese Wahlfreiheit beim Thema Kinderbetreuung ermöglichen“, hob Mikl-Leitner hervor. 10,4 Millionen Euro wird das Land NÖ im Rahmen dieser Offensive in den kommenden fünf Jahren im Bezirk Waidhofen in die Hand nehmen.

Waidhofen ist Vorreiter mit Energiegemeinschaft

Ebenso ist die Energieunabhängigkeit ein wesentliches Ziel. Der Bezirk Waidhofen ist mit der alle Gemeinden umfassenden Erneuerbaren Energiegemeinschaft ein Vorreiter in Niederösterreich. Der Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter pflichtete Mikl-Leitner bei: Sowohl die Energieunabhängigkeit als auch die Kinderbetreuung seien zwei wichtige Themen. Bundesratsabgeordneter Eduard Köck hob die Rolle der Gemeinden als Konjunkturtreiber in schwierigen Zeiten hervor. Dafür brauche es verlässliche Partner.

Gerade beim Ausbau der Kinderbetreuung sei eine gute Partnerschaft zwischen Land und Gemeinden wesentlich, merkte auch Michael Litschauer an, der beim Parteikonvent der Bezirks-ÖVP am 16. November voraussichtlich als Spitzenkandidat für den Bezirk nominiert werden soll.

