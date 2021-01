Die Homeschooling-Phase dauert mittlerweisel schon länger, als die meisten erwartet haben. Es scheiden sich die Geister, wenn es darum geht, ob der Online-Unterricht wirklich ein guter Ersatz für den Präsenzunterricht ist. Die NÖN sprach exemplarisch mit drei Schülern der BHAK/BHAS Waidhofen.

Benjamin Proksch ist Klassensprecher einer der ersten Klassen in der Handelsakademie. Er erzählt, dass die meisten aus seiner Klasse momentan lieber im Präsenzunterricht und nicht mehr im Online-Unterricht wären. Georg Schlager stehe das Home-Schooling mittlerweile ebenfalls bis zum Hals: „Es funktioniert halbwegs gut, trotzdem ist der Lerneffekt nicht so groß wie im normalen Schul alltag.“ meint der Schulsprecher und Klassensprecher einer dritten Klasse.

„Ein realistisches Ziel wäre schön.“ Vor allem sei es sehr unangenehm, dass die Schüler so im Dunkeln tappen müssen - sie wissen nicht, wann sie wieder in die Schule zurückkehren können, der Termin sei schon unglaublich oft verschoben worden. „Ein realistisches Ziel wäre sehr schön.“ Es gäbe einige Probleme, laut Proksch sind die schwerwiegendsten darunter die Müdigkeit und die fehlende Konzentration und Motivation in den Videokonferenzen. Die Online-Stunden ersetzen den Präsenzunterricht zwar einigermaßen gut, aber seien keine Dauerlösung.

Verlockung, mit dem Handy zu spielen statt aufzupassen. Schlager sieht vor allem die Verlockung, beispielsweise einfach mit dem Handy zu spielen, anstatt aufzupassen, als Hauptproblem. Am Anfang sei das nicht so schlimm gewesen, aber mittlerweile passiere es ihm immer öfter. Auf die Frage nach Verbesserungsvorschlägen entgegnete er: „Aus Schülersicht kann man da nicht viel machen. Ich glaube aber, dass bei einer Kamerapflicht und mehr Abwechslung durch Arbeitsaufträge mehr Schüler aufmerksam bleiben würden.“

Arbeitsbelastung ähnlich wie in Schule. Die Arbeitsbelastung sei laut Proksch genauso hoch wie in der Schule, man könne momentan zuhause so viel Stoff wie im Präsenzunterricht machen, so richtig effektiv jedoch nur in bestimmten Fächern. Schlager meinte ebenfalls, dass er bezüglich der reinen Arbeitsbelastung etwa gleich viel bis weniger ausgelastet sei. Er betonte jedoch auch, dass das aber nicht hieße, dass es weniger anstrengend sei. Sechs Stunden vor dem Computer seien deutlich anstrengender als sechs Stunden in der Schule, dieses Statement war ihm besonders wichtig.

Für manche ist Online-Unterricht ein Segen. Für andere war der Online-Unterricht wiederum ein Segen, da die Atmosphäre in der Schule für sie des Öfteren anstrengend und weniger lernfördernd sei und sie sich im Generellen besser konzentrieren könnten, wenn sie alleine seien. Nico Richter, der Klassensprecher einer fünften Klasse, also eines Maturajahrgangs, meint, dass sich er und seine Klasse mittlerweile ganz gut eingewöhnt und die Lehrer nach einigen Startschwierigkeiten schnell einen Weg gefunden hätten, ihren Unterricht möglichst effektiv zu gestalten. Das größte Problem liege für ihn darin, Schulisches und Privates zu trennen, da es oft schwierig sei, zuhause abzuschalten, wenn zuhause auch der „Arbeitsplatz“ ist. Die Arbeitsbelastung ist ziemlich gleich, Distance Learning und Präsenzunterricht hätten diesbezüglich beide ihre Vor- und Nachteile.

Der soziale Kontakt beziehungsweise das Reden mit Lehrpersonen und Klassenkameraden gehe Proksch sehr ab. Für Schlager sei das Fehlen der sozialen Kontakte anfangs noch halbwegs okay gewesen, da man sich mit Skype und Co. beholfen hat.

Ohne Sozialkontakte fehlt der Ausgleich. Mittlerweile vermisse er aber seine Freunde sehr und freue sich schon, sie wieder einmal zu treffen. Für Nico Richter sei das Fehlen der sozialen Kontakte und das Social Distancing besonders schwierig. „Es fehlt einfach der Ausgleich, man hat das Gefühl, dass jeder Tag nur aus Schule besteht. Außerdem habe ich manchmal Bedenken, wenn ich daran denke, dass das eigentlich die besten Jahre meines Lebens sein sollen. Auch den Maturaball hat mein Jahrgang leider nicht abhalten dürfen“, erzählt der Schüler bedrückt.

Maßnahmen gegen Schummeln bei Heim-Tests. Bei den Schularbeiten, die mit Abstand und Maskenpflicht trotz allem in der Schule abgehalten wurden, sei für Proksch nur das Tragen der Masken ein Problem gewesen. Die Tests wurden zuhause abgehalten, damit die Schüler nicht schummeln konnten, dachten sich die Lehrer jedoch einige Maßnahmen aus. So wurden beispielsweise Prüfungen mündlich und mit eingeschalteter Kamera abgehalten. Das ist natürlich vor allem für die Schüler, die sich bei mündlichen Prüfungen ohnehin schwertun oder nervöser sind als sonst, ein großer Nachteil.

Außerdem wurde das Testprogramm Microsoft Forms benutzt, bei dem man seine Antworten nur in dem vom Lehrer eingestellten Zeitraum abgeben konnte. Da der Zeitraum, den die Schüler zum Beantworten der Fragen benötigen, für die Lehrer oft schwer einzuschätzen war, hatten viele gar nicht die Zeit richtig nachzudenken.

Proksch hätte aufgrund dieser Maßnahmen die Tests viel lieber in der Schule gehabt. Schlager fand diese Handhabung grundsätzlich nicht schlecht, jedoch hätte ihn und seine Klasse der „Zick-Zack-Kurs“ genervt. Für Richter gab es bei den Schularbeiten keine Probleme, bei Online-Tests sei jedoch automatisch vermutet worden, dass mit Hilfsmitteln gearbeitet wird, vor allem wenn man gute Noten auf diese Online-Tests bekomme. Als Schüler seien diese Tests jedoch oft schwer zu schaffen, da aufgrund des Misstrauens ex trem wenig Zeit gegeben wird.

Atmen mit FFP2 fällt schwer, aber trotzdem lieber in Schule. Falls Benjamin Proksch die Wahl zwischen Präsenzunterricht mit FFP2-Maske oder Homeschooling hätte, würde er den Präsenzunterricht wählen. Das Tragen einer FFP2-Maske sieht er jedoch als großes Hindernis, da ihm das Atmen mit Maske nach einiger Zeit sehr schwerfällt. Er wäre jedoch trotzdem zufrieden, wenn er dann wieder in die Schule können würde. Georg Schlager fordert vor allem dazu auf, dass bei einer Fortsetzung des Online-Unterrichts ein Mittelweg zwischen Arbeitsaufträgen und Livestunden gefunden wird. „Es nervt, jeden Tag sechs Stunden lang vor dem Bildschirm zu sitzen, mit Arbeitsaufträgen könnte der monotone Alltag etwas abwechslungsreicher gestaltet werden“, schlägt der Schulsprecher vor. Richter würde sich einen Mittelweg zwischen Präsenz- und Online-Unterricht wünschen.