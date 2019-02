Der recht junge Streicher-Kammermusikbewerb ist für Schüler die Gelegenheit, in Ensembles aufzutreten. Die Bewertung erfolgt auf Wunsch und fast alle neun Gruppen stellten sich der Einschätzung der vierköpfigen Jury; nur die „Albert Reiter Fiddle Kids“ sahen davon ab. Für jeden war aber schnell klar: Echte Talente traten souverän und unter wachen Ohren der Experten am Samstag im Musikheim Raabs an der Thaya auf.

Das Ensemble „ACE“ mit Katharina Tschakert, Christoph Eberhardt, Ekaterina Schwarz und Angelika Piffl erzielte einen ausgezeichneten Erfolg in der Stufe C. | Karin Widhalm

Die „Lollipops“ aus der Musikschule Retz waren mit gleich acht Teilnehmern die größte Gruppe, wobei Glenda Turkowitsch für den ausgefallenen Dominik Mitrovic einsprang.

Wer glaubt, dass sich Streicher auf Georg Friedrich Händel oder Antonio Vivaldi fokussieren, der irrt. Die „Triolinas“ der Musikschule Thayatal ließen nach einem sanften „Eins, zwei, drei, vier“ den Song „Hard Rock“ hören. Angelika Piffl war die einzige Schülerin, die mit zarter Stimme sang, darunter „Touch the Sky“, geschrieben für den Animationsfilm „Merida – Legende der Highlands“.

Die „Albert Reiter Fiddle Kids“: Annika Böhm, Emilia Katharina Flörré, Gabriel Hodulik, Melina Stoidl, Magdalena Anna Flörré, Marlene Duschlbauer, und Musikschulleiterin Riccarda Schrey. | Karin Widhalm

Genauso vielfältig waren die Namen der Auftretenden: „The Toblerones“ zum Beispiel. „Wir sind ein paar starke Felsen“, erklärte Leiterin Beate Frast lächelnd. Die längliche Schokolade sei zudem super, um Notenblätter zu fixieren. Das „Duo Ketchup & Majo“ setzt sich aus den Vornamen Marie und Jonas („Majo“) zusammen. „Und das Ketchup passt einfach dazu“, sagte deren Lehrerin Anita Jurth zu Michael Treadaway, Leiter der Musikschule Thayatal in Raabs und Moderator des Vormittags.

Das Duo zauberte mit behutsamen Fingerklopfen auf Violoncello und anderen speziellen Toneffekten bei „Das große Krabbeln“ bei vielen ein Lächeln ins Gesicht. Die Jury gab nach eingehender Beratung bekannt, wer besonders beeindruckend war. Einen sehr guten Erfolg zeigten das „Streichtrio Retzer Land“, „Duo Ketchup & Majo“, „Duo acCELLOrando“ und die „Lollipops“; über den ausgezeichneten Erfolg freuten sich „Triolinas“, „ACE“, „The Toblerones“ und „Trio Alma“.