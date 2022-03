Start der Gartensaison: Natur braucht Zeit

Begonnen hat die Leidenschaft von Erika Pascher vor rund 20 Jahren mit dem Erwerb eines Hauses in Neuriegers. Der Garten, der Hof — alles ist im Laufe der Jahre gewachsen, auch die Sammlung an Email-Geschirr in allen Farbvarianten, die in eigenen Gartenbereichen als Dekor dient. Das blaue Eck, das rote Eck, das gelbe Eck, das grüne Eck — beim ersten Blick in den Innenhof ist man überwältigt und überfordert zugleich. Es braucht einige Zeit, um die Vielfalt der ausgestellten Töpfe, Pfannen und Häferl zu registrieren.

„Bevor wir unsere Tore für Besucher öffnen, sind wir etwa zwei Wochen lang damit beschäftigt, die Töpfe zu waschen“, blickt Erika Pascher in die Runde. „Es hat ja nur ganz klein angefangen, aber dann hat mich einfach die Leidenschaft gepackt. Für das Sammeln und auch für die Gartenarbeit“, erzählt die mittlerweile pensionierte Sekretärin, die der Natur sehr viel Freiraum bietet und auch bei der „Natur im Garten“-Aktion ihren Schaugarten gerne präsentiert.

Im Korb gepflanzt können die Stiefmütterchen bei kalten Temperaturen schnell in Sicherheit gebracht werden. Foto: privat Foto: privat

Doch nicht nur zum Schauen, auch zum Naschen ist der Garten bestens geeignet. „Der erste Giersch, die zarten Brennnesseln und die bunten Gänseblümchen geben einen herrlichen Salat, noch lange bevor angebautes Gemüse zur Ernte bereit ist“, freut sich Pascher schon auf ein köstliches Mahl. Und hinter dem Haus gibt es eine große Blumenwiese für das Hobby von Kurt Pascher, der sich vor einigen Jahren der Imkerei verschrieben hat.

Dass sie im Waldviertel länger als in südlicheren Regionen auf das Austreiben ihrer Tulpen, Primeln oder Narzissen warten muss, stört Erika Pascher nicht. Sie hat dazu einen Leitspruch parat: „Passe dich dem Schritt der Natur an, ihr Geheimnis heißt Geduld!“

Gartenfreunde können den „Natur im Garten“-Privatgarten in Neuriegers von Ende Mai bis Ende September nach telefonischer Voranmeldung unter 0664/9373110 besuchen.

