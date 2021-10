Die Reaktionen auf die Steuerreform fallen im Bezirk erwartungsgemäß gemischt aus. Während bei den Grünen viele Punkte positiv gesehen werden, bringt die Opposition doch deutliche Kritik an.

„Ich finde die Steuerreform nicht ganz durchdacht“, meint der SPÖ-Bezirksvorsitzende Roman Zibusch. Es wäre wieder einmal eine Reform, bei der eher die Besserverdienenden als die Niedrigverdiener profitieren würden. „Wenn ich wenig verdiene, habe ich auch weniger zu versteuern, wodurch die Änderungen nicht wirklich Wirkung zeigen. Niedrigverdiener fallen mehr oder weniger wieder durch den Rost“, betont Zibusch.

„Mit den aktuellen Plänen ist ein Meilenstein im Steuersystem gesetzt worden. Zum ersten Mal wird CO2 direkt besteuert.“ Grünen-Bezirkssprecher Martin Litschauer zur Steuerreform

Kein gutes Haar lässt er auch an der CO 2 -Steuer. „Es ist schon richtig, dass etwas für den Klimaschutz gemacht werden muss. Dafür jetzt aber auf die Autofahrer und das Heizen zu zielen, ist auch nicht okay“, sagt der SPÖ-Bezirksvorsitzende. Der aktuelle Kurs würde an mehreren Ecken nicht zusammenpassen: „Die Politik fordert einerseits Energiesparlampen und dass kein Staubsauger über 1.000 Watt haben soll, andererseits will man Elektro-Autos und elektrisches Heizen fördern.“

Der Bezirkssprecher der Grünen, Martin Litschauer, ist im Gegenzug äußerst positiv zur Steuerreform eingestellt. „Mit den aktuellen Plänen ist ein Meilenstein im Steuersystem gesetzt worden. Zum ersten Mal wird CO 2 direkt besteuert“, erklärt er. Für ihn stelle das einen wichtigen Schritt zur Umstellung des Energieverbrauchs dar.

„Dank Klimabonus kommen die Einnahmen zudem direkt und regional den Menschen zugute“, meint Litschauer. Direkte Kritikpunkte hat er keine. „Es ist ein beachtliches Geldvolumen, das hier bewegt wird. Für uns ist es ein guter Erfolg, nach dem wir uns jetzt neuen Aufgaben widmen können.“

„Bevölkerung am Land wird zur Kassa gebeten“

Harsche Worte findet FPÖ-Bezirksobmann Gottfried Waldhäusl: „Die neue Steuerreform ist mehr als unsozial, eine weitere Belastung, und sie sorgt dafür, dass entgegen aller Versprechungen das Leben der Leistungsträger deutlich teurer wird. Die Grünen leben ihre Öko- und Fantasiesteuern auf dem Rücken der Familien und Pendler aus, und die Bevölkerung in den ländlichen Regionen wird noch stärker zur Kassa gebeten - die ÖVP ist eingeknickt.“ Geringverdiener würden bald nicht mehr wissen, wie ihr Leben zu finanzieren sei.

Von ÖVP-Bezirksparteiobmann Eduard Köck konnte vor Redaktionsschluss keine Reaktion mehr eingeholt werden.