Der Lenker eines Jeep Cherokee war auf der Landesstraße 8116 von Dietmanns kommend in Richtung Götzles unterwegs. Kurz vor Götzles kam der Fahrer auf der abschüssigen Straße mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und stürzte in den Straßengraben. In Folge überschlug sich das Fahrzeug und landete nur ganz knapp vor einem am Straßenrand stehenden Baum wieder auf den Rädern. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, glücklicherweise aber nicht im Wagen eingeklemmt.

Das Notarzt-Team des Roten Kreuz Waidhofen/Thaya versorgte den Mann und brachte ihn mit dem Rettungstransportwagen ins Landesklinikum Waidhofen/Thaya. Die FF Waidhofen/Thaya, die FF Nonndorf sowie die örtliche zuständige Feuerwehr Ulrichschlag übernahmen die Bergung des Unfallfahrzeuges. Der Jeep wurde aus dem Straßengraben gezogen, verladen und anschließend von der Unfallstelle abtransportiert.

http://www.ffwaidhofen.at