Taschenbecher findet Anklang

Vor kurzem stellte der Gemeindeverband für Abfallwirtschaft (GVA) Waidhofen das Projekt „Taschenbecher“ der Umweltverbände vor (die NÖN berichtete). Der Taschenbecher des Abfallverbandes Waidhofen ist ein praktischer Reisebegleiter für alle umweltbewussten und abfallarm lebenden Raucher.

Das Innovative: es ist nicht mehr nötig, die Zigarette vor der Entsorgung auszudrücken. Diese geht im „Taschenbecher“ in Sekundenschnelle aufgrund des Sauerstoffmangels aus.

Die NÖN fragte bei GVA-Geschäftsführer Robert Altschach nach, wie die Verteilung der „Taschenbecher“ angelaufen ist: „Derzeit wird der Taschenbecher hauptsächlich in allen Altstoffsammelzentren des Bezirkes verteilt. Wir fragen, ob jemand Raucher sei und bieten dann gezielt das Kunststoffröhrchen an. Es wird auch gerne angenommen.“

Bei Festen und Fußballmatches verteilen

Wenn es wärmer wird, möchte man bei Veranstaltungen wie Festen oder auch Fußballmatchen Verteil- und Aufklärungsaktionen starten.

Denn immerhin werden jährlich in Österreich 15 Milliarden Zigaretten geraucht, dadurch fallen 5.000 Tonnen Zigaretten-Stummeln an. 80 Prozent davon landen in der Natur und wirken sich dort schädlich aus.

Der Taschenbecher kann natürlich wiederverwendet werden und soll nicht selbst zum Müllproblem werden. Er ist auch gratis im Eingangsbereich des Büros des Abfallverbandes am Hauptplatz 9 in Waidhofen erhältlich.

Änderung ab 2023 im Müllsammel-System

Altschach weist auch auf eine wesentliche Änderung ab 2023 im Müllsammel-System hin. Die NÖ Umweltverbände wollen ein einheitliches System etablieren. Im Gelben Sack, der Wertstofftonne oder der Gelben Tonne werden dann PET-Flaschen, Verpackungsmaterial und Verpackungsmetalle – also Tierfutter- oder Bierdosen – entsorgt. „Es kommen also wie vor 2004 alle Kunststoffverpackungen hinein plus den Metallverpackungen“, erläutert Altschach. „Unsere Gelben Säcke kommen nach Oberwölbing bei St. Pölten. Dort werden sie nach den entsprechenden Kunststoffen sortiert. Ab nächstem Jahr wird noch differenzierter sortiert und recycelt.“ Bis jetzt seien minderwertige Kunststoffe in Dürnrohr verbrannt und damit Strom erzeugt worden. Das sei laut EU-Verordnung jetzt nicht mehr dem Recycling gleichzusetzen. Es solle alles einem Kreislauf zugeführt werden.

Für Verwirrung sorgen auch österreichweit 13 verschiedene Mülltrennsysteme. „Das ist durch die unterschiedlichen Restmüllsammelsysteme bzw. deren Intervalle aus der Vergangenheit begründet“, erklärt Altschach. „Das soll auch vereinheitlicht werden. Ab 2025 soll es bundesweit ein einheitliches Sammelsystem geben.“

