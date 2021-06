Nachdem man noch zu Ostern den Eindruck hatte, dass der Bezirk Waidhofen beim Impftempo und dem Angebot an Impf terminen hinterherhinkt, ist in den vergangenen Wochen die Covid-Impfkampagne deutlich in Fahrt gekommen.

54 Prozent der impfbaren Bevölkerung im Bezirk Waidhofen haben laut Notruf NÖ den ersten Stich erhalten, 25 Prozent gelten als vollständig geimpft. Neben den Landes-Impfstraßen kommt auch den Hausarzt praxen eine wichtige Rolle zu: Bis heute wurden von den ins gesamt 1.358.344 an Nieder österreicher verabreichten Impfungen 511.384 Impfungen in Arzt-Ordinationen durchgeführt.

Eine Impfärztin der ersten Stunden im Bezirk Waidhofen ist die Groß Sieghartser Allgemeinmedizinerin Angelika Pallisch. Sie war im Februar die erste Hausärztin, die Impfungen durchführte, lange bevor die Impfstraße in Waidhofen in Betrieb ging. Die Marke von 2.000 in ihrer Praxis durch geführten Impfungen wurde bereits überschritten, bis Mitte Juli werden es über 2.900 Stiche sein.

Um im Juni und Juli das Tempo weiter zu erhöhen, unterstützen die langjährigen Kassenärzte Helmut Köck (heute Wahlarzt) und Peter Werle (heute im aktiven Ruhestand) die Ärztin Angelika Pallisch jeweils einen Vormittag pro Woche als Impfärzte. In den kommenden drei Wochen sind jeweils 250 Impftermine mit dem Pfizer-Impfstoff vorge sehen, dazu kommen noch Impfungen mit dem Johnson-&-Johnson-Impfstoff, der jedoch aufgrund der derzeitigen Lieferschwierigkeiten des Herstellers nur in geringer Zahl verfügbar und nicht gut vorausplanbar ist.

Die Nachfrage nach Impf terminen sei enorm, heißt es aus der Praxis. Derzeit gibt es keine freien Termine. Wenn einzelne Personen ihre Impf termine absagen, weil sie etwa bei betrieblichen Impfungen geimpft wurden, kommen Leute von der internen Warteliste zum Zug.

Am gefragtesten ist der Pfizer-Impfstoff, hier habe bisher noch niemand die Impfung ab gelehnt. Bei Johnson & Johnson gäbe es eine kleine Minderheit, die sich nicht damit impfen lassen will, aber auch eine kleine Zahl an Personen, die genau diesen Impfstoff haben will, weil damit nur ein Mal geimpft werden muss und nicht wie bei den übrigen Impfstoffen zweimal.

Die Corona-Lage im Bezirk ist erfreulich stabil. Die bisher letzte Infektion wurde am 8. Juni gemeldet, damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk mit Stand Montag bei der Zahl Null.