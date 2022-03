Ukraine-Krieg: „Wann fahren wir wieder heim?“

Insgesamt 35 Personen wurden mittlerweile von Familie Wunderlich aufgenommen, zwölf davon kamen am vergangenen Samstag durch die Mithilfe von Stefan Demmer und David Dejmar sicher in Obergrünbach an. Der Holzhändler holte die Frauen und Kinder mit seinem Mitarbeiter von der moldawischen Grenze ab.

„Ich kenne die Region durch meine berufliche Tätigkeit ein wenig, daher war ich auch von der Beschaffenheit der Straßen nicht überrascht“, erklärt Demmer. „Ohne Asphalt, mit oft großen Löchern, teilweise ohne Leitpflöcke — unvorstellbar für Österreicher, die gewohnt sind, dass selbst die Feldwege oft besser ausgebaut sind.“

Viele Flüchtende auf den Straßen unterwegs

Die Verbindung zu den Flüchtlingen wurde von Familie Wunderlich hergestellt, einige waren bereits auf den Erdbeerfeldern als Arbeiter beschäftigt. „Der Kontakt war hervorragend organisiert und auch die Fahrt quer durch Rumänien verlief relativ ruhig. Es waren allerdings schon sehr viele Militär-Lkw unterwegs und natürlich auch viele Leute, die die Flucht in ihren Privatfahrzeugen angetreten haben“, erinnert sich der freiwillige Helfer. Auf die Autoscheiben hätten die Menschen Zettel mit der Aufschrift „Kinder“ auf russisch geklebt, um damit einem Beschuss zu entgehen. „Mental sind die Menschen am Limit. Sie wissen nicht, was mit ihnen passiert, was sie ihren Kindern sagen sollen, wo und wie sie in Zukunft leben werden. Die Kinder fragen natürlich, wann sie wieder nach Hause fahren können. Die Mütter sind verzweifelt“, erinnert sich Demmer an die emotionale Rückfahrt, auf der es einigen der Flüchtlinge dann doch gelungen sei, ein wenig zu schlafen und sich von den Strapazen der vergangenen Tage auszuruhen.

Reisende werden von Ungarn genau kontrolliert

An der Grenze gab es — in der Nacht — etwa drei Stunden Wartezeit. Tagsüber vermutet Demmer längere Aufenthalte. „Die Ungarn kontrollieren die Durchreisenden schon sehr genau.“

Die Mithilfe beim Flüchtlingstransport war für Demmer selbstverständlich. „Es ist einfach nicht in Ordnung, was in der Ukraine gerade passiert. Und es ist bedrückend, wenn man bedenkt, dass dieser Krieg nur wenige Autostunden von uns entfernt tobt. Es muss uns allen bewusst sein, dass das sehr knapp bei uns ist und man darf nicht wegschauen“, mahnt Demmer, die Lage nicht zu unterschätzen.

