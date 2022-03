Ukrainische Flüchtlinge: Endlich in Sicherheit in Vitis

Es ist eine Mutter mit einem neunjährigen Kind, der Mann musste in ihrem Haus bleiben und auf seine Einberufung warten. Ihre Schwester ist Polizistin und darf nicht ausreisen, deshalb hat sie auch ihre fünfjährige Nichte mit. Sie flüchteten aus dem stark zerbombten Charkiw.

In der Nacht auf Montag kam eine weitere Flüchtlingsfamilie in Vitis an: Mutter, Vater (er ist angeschossen und muss ins Spital), zwei Kinder und ein Freund. Übergangsmäßig wurde diese Familie im Gasthaus Pichler untergebracht. Anette Töpfl ist auf der Suche nach einem leer stehenden Quartier — vorzugsweise in Vitis — für diese Familie.

