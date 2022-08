Umrüstung auf LED-Beleuchtung: Optimale Lösungen in Städten gefunden

Werbung

Straßenbeleuchtungen gab es bereits in der Antike. Im Mittelalter verwendete man Kienspäne oder Öle. In Wien wurde 1687 die erste Verordnung zur Illuminierung von Straßen und Plätzen erlassen. „...so woll’n wir uns da wieder seh’n, bei der Laterne wollen wir steh’n, wie einst Lili Marlene...“ — Als Marlene Dietrich diesen Text gesungen hat, gab es keine Diskussion um LED-Beleuchtung, Lichtverschmutzung und Energiesparen.

Doch die steigenden Energiepreise machen ein Umdenken erforderlich. Nicht nur die Sicherheit der Einwohner zählt, auch die Kosten-Nutzen-Rechnung soll für die Gemeinden ein positives Endergebnis bringen.

Umstellung ist eine Herausforderung

„Bei 33 Katastralgemeinden ist die Umstellung schon eine gewisse Herausforderung“, bedauert Bürgermeister Rudolf Mayer, dass in der Gemeinde Raabs auch noch herkömmliche Straßenbeleuchtungen in Betrieb sind. „Wir sind aber dabei und wenn es darum geht, dass Laternen getauscht werden müssen, dann werden selbstverständlich energiefreundliche Modelle montiert.“ Auch bei den historischen Lampen im Stadtgebiet von Raabs konnte eine optimale Lösung erreicht werden.

Das Dimmen von Leuchtkörpern während der Nachtstunden steht für Mayer nicht wirklich zur Debatte: „Natürlich sollte der Energiespargedanke im Vordergrund stehen, man darf jedoch auch die Sicherheit der Bevölkerung nicht unnötig gefährden.“ Bei Sehenswürdigkeiten könnte sich Mayer das Abschalten der Beleuchtung durchaus vorstellen. Auf Hauptdurchzugsstraßen hingegen keinesfalls.

Doch auch im privaten Bereich versucht Mayer, Strom zu sparen, etwa mit Bewegungsmeldern, Solarenergie oder mit dem Abschalten des Computers und anderer Elektrogeräte. „Man unterschätzt, wie viel Energie durch die Standby-Schaltung tatsächlich verbraucht wird.“

Ganz Waidhofen leuchtet in LED - beinahe

Im gesamten Stadtgebiet von Waidhofen sowie in den Katastralgemeinden ist die Straßenbeleuchtung bereits auf LED-Leuchten umgestellt. Beinahe. „Nur in Dimling haben wir noch die alten Lampen. Wir haben uns entschlossen, diese noch installiert zu lassen, da sie ganz neu waren. Mittlerweile sind wir bereits bei der Prüfung, ob wir nicht auch hier auf LED umstellen“, erklärt Bürgermeister Josef Ramharter, für den die Evaluierung des Einsparungspotenzials ein entscheidender Faktor ist.

Wie vertragen sich nun die modernen Beleuchtungskörper mit dem historischen Stadtbild? „Ich glaube, auch hier haben wir eine optimale Lösung gefunden und die Lampen so ausgewählt, dass sie sich auch optisch gut ins Stadtbild einfügen. Lediglich bei der Beleuchtung der Gebäude, wie etwa beim Rathaus, sind aktuell noch Quecksilber-Dampflampen im Einsatz.“ Grundsätzlich ist Bürgermeister Josef Ramharter jedoch für alle nur erdenklichen Einsparungsvorschläge dankbar. So etwa wird versucht, den Stromverbrauch im Rathaus durch Bewegungsmelder oder eine Anpassung der Temperatur (z. B. im Serverraum) zu senken.

Energiesparen nicht auf Kosten der Bevölkerung

Die Straßenbeleuchtung komplett abzuschalten kommt für Bürgermeister Ulrich Achleitner aus Groß Siegharts auf keinen Fall in Frage: „Das wäre aus Sicherheitsgründen schon nicht möglich, nicht nur wegen befürchteter Einbrüche. Wir wollen schließlich den Trend in Richtung Radfahren und zu Fuß gehen im Stadtgebiet fördern. Da kann man nicht gleichzeitig die Straßenbeleuchtung abdrehen. Das wäre kontraproduktiv..“

Die Straßenbeleuchtung wird in Groß Siegharts zu späterer Stunde jedoch gedimmt, was, so Achleitner, nicht wesentlich auffällt, sich aber doch in den Energiekosten bemerkbar macht. Diese werden über einen EVN-Vertrag abgerechnet, bei dem für Lichtpunkte bezahlt wird. Eine weitere Energiesparmaßnahme ist die Beleuchtung öffentlicher Gebäude. „Die Kirche wird zum Beispiel schon weniger beleuchtet als früher“, stellt Bürgermeister Achleitner fest, dass beinahe schon das gesamte Gemeindegebiet auf LED-Lampen umgestellt ist.

„In Loibes werden derzeit noch die letzten LED-Lampen in unserer Gemeinde montiert. Alle anderen Orte haben wir bereits umgestellt. Loibes ist deshalb Schlusslicht, weil hier die Straßenarbeiten anstanden und wir nicht extra Grabungsarbeiten durchführen wollten“, erklärt Achleitner.

