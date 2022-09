Veränderte Gastrowelt: Vom Profitieren bis zum Hinrichten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Steigende Energie- und Rohstoffpreise, eklatanter Mitarbeitermangel und ein Rückgang bei den Gästen – mit diesen Problemen haben die Gastronomiebetriebe zu kämpfen. Die NÖN sah sich die aktuelle Situation im Bezirk Waidhofen an.

Öffnungszeiten geändert

Zufrieden kann Oskar Buschek, der das Marktplatz-Cafe-Restaurant in Kautzen führt und für die Gastronomie im Kommunalzentrum Gastern sorgt, nicht sein. „Durch Corona haben die Jungen gelernt, zu Hause zu bleiben. Das spürt jeder Gastronomiebetrieb“, zeigt Oskar Buschek auf. Weniger Gäste führen natürlich auch zu weniger Einnahmen, deshalb hat er in seinen Betrieben die Öffnungszeiten an den Nachmittagen und Abenden verkürzt. „Vermutlich werden wir diese im Winter nochmals reduziert“, meint der Gastronom, der bisher die Preise für Speisen und Getränke unverändert gelassen hat. „Positiv ist nämlich, dass wir kein Problem mit den Mitarbeitern haben.“

Leider habe sich der Trend der vergangenen zwei Jahre mit den vielen Urlaubern im Waldviertel nicht fortgesetzt. „Zu uns kamen sehr wenige Urlauber und auch Radfahrer. Man hat gemerkt, dass viele wieder im Süden ihren Urlaub verbracht haben“, sagt Buschek, der trotz allem positiv in die Zukunft blickt. „Unsere angebotenen Sonntags-Highlights werden ja gut angenommen. Am 11. September gibt es zum Beispiel Spare-Rips.“

Stammmannschaft im Einsatz

In eine allgemein düstere Zukunft für die Gastronomiebetriebe blickt Michael Stocker von der bekannten Liebnitzmühle: „Diese Branche wird regelrecht hingerichtet und das finde ich nicht gut. In der derzeit generell schweren Zeit wird viel Geld gedruckt und in den Markt geblasen. Es wird viel mehr investiert, als erwirtschaftet wird und dadurch werden viele Betriebe auf der Strecke bleiben. Uns wird es aber nicht so schwer treffen.“

Wegen der gegenwertig hohen Preise für Rohstoffe, die im Lebensmittelbereich laut Stocker mittlerweile ein „Wahnsinn“ seien, mussten die Preise in der Liebnitzmühle ebenfalls angehoben werden. „Da gehen wir aber einen Mittelweg, denn alle Preiserhöhungen können wir gar nicht an unsere Kunden weitergeben“, sagt Stocker. Der Anstieg bei den Energiekosten sei in seinem Unternehmen noch kein großes Thema. „Wir haben nämlich zum Glück einen Fixpreis beim Strom und dieser wird monatlich abgerechnet. Gas wird nur mehr minimal verwendet, dafür steigen rund um das Fernheizwerk die Preise.“

Mit den Buchungen sei man in der Liebnitzmühle zufrieden. Im Vergleich zu den beiden vergangenen Corona-Jahren sei der heurige Sommer zwar etwas schwächer gewesen, dafür liege man bei der Auslastung wieder über den Jahren vor Corona. „Man merkt aber, dass bei unseren Gästen die steigenden Energie- und Heizkosten im Hinterkopf sind, sie buchen kürzer“, meint Stocker. Die in der Liebnitzmühle angebotenen Spezial-Packages buchen die Gäste nach wie vor gerne. „Wir bemerken dabei, dass Feiern und Seminare langfristig gebucht werden. Wir haben schon Hochzeitstermine für 2023 fixiert. Bei Urlauben entscheiden sich die Gäste sehr kurzfristig, ein oder zwei Wochen vor Urlaubsantritt kommen da die Anfragen.“

Personalbedingte Probleme gebe es in dieser beliebten Urlaubsdestination nicht. „Wir können auf unser Stammpersonal vertrauen, auch die Öffnungszeiten wurden nicht geändert“, zeigt Stocker auf. Somit sei er in der aktuell schwierigen Zeit durchaus zufrieden. „Mehr geht natürlich immer, aber wir würden aktuell auf sehr hohen Niveau jammern.“

Von Corona profitiert

Während viele Gastronomen mit den aktuellen Problemen zu kämpfen haben, sind René und Tanja Lebersorger guter Dinge. In ihrem Gasthaus „Zum René“ in Groß Siegharts läuft alles rund. „Zu uns kommen nach wie vor sehr viele Gäste. Wir bekommen auch viele Bewerbungen, so viele Mitarbeiter brauchen wir gar nicht“, zeigt Tanja Lebersorger auf.

Gemeinsam mit ihrem Gatten Renè, der aus Dietmanns stammt, kam die Kärntnerin vor sieben Jahren ins Waldviertel. Am 2. November 2021 starteten die Beiden mit ihrem Gasthaus in Groß Siegharts neu durch. „Drei Wochen später kam der Lockdown“, blickt Lebersorger zurück. Dieser war natürlich ein Schock, doch rückblickend gesehen führte dieser zu vielen zufriedenen Stammgästen, denn: „Wir haben im Innenhof ein Zelt aufgestellt und Speisen zum Abholen gekocht. 80 Prozent der Gäste sind uns treu geblieben“, freut sich Lebersorger.

Seither hat sich das Gasthaus einen Namen gemacht, die köstlichen Speisen sind beliebt. „Mein Mann war 15 Jahre lang Koch bei der Formel 1, hat auch bei den Skirennen in Kitzbühel und in Schladming gekocht und war 20 Jahre lang in Kärnten erfolgreich tätig. Seine Erfahrungen bringt er jetzt in unserem Gasthaus ein“, sagt die engagierte Gastronomin. Unterstützung kommt mittlerweile auch von Sohn Sebastian. Der gelernte Konditor ist ebenfalls in der Wirtshausküche tätig: „Wir sind auch bekannt für die köstlichen Desserts.“ Gerne angenommen werden auch die speziellen „Hundemenüs“ für die vierbeinigen Begleiter.

Für die Lebersorgers hat sich trotz der vielen Widrigkeiten der Traum vom eigenen Gasthaus mehr als erfüllt. Mittlerweile haben sie sich einen zweiten Ruhetag „verordnet“. Das Gasthaus ist jetzt montags und dienstags geschlossen. „Diese Tage brauchen wir wirklich, um etwas durchschnaufen zu können“, sagt die Kärtnerin, die ihren Umzug ins Waldviertel nicht bereut. „Wenn wir jetzt noch jemand finden können, der das Abwaschen übernimmt, wären wir wirklich rundum zufrieden.“

Treue Stammkunden nach der Krise

„Man darf nicht immer nur jammern. Es hat auch für die Gastronomiebetriebe großzügige Unterstützungen gegeben. Über den Gassenverkauf und den mobilen Verkauf konnten wir unsere Verluste in Grenzen halten“, erklärt Wolfgang Schützner aus Waidhofen, wie seine Konditorei die letzten zweieinhalb Jahre überstanden hat. „Natürlich merken auch wir die Teuerung der Rohstoffe extrem. Wir können aber auch auf treue Stammkunden setzen, die nach wie vor regelmäßig zu uns ins Kaffeehaus kommen.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.