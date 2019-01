Niederösterreich ist das erste Bundesland, in dem es in Neubauten keine Öl-Heizungen mehr geben wird. Dennoch: Jeder sechste Haushalt heizt immer noch mit Öl. Um diesen den Umstieg zu erleichtern, gibt es einen Bonus. Bis zu 5.000 Euro erhält, wer von Öl auf ein alternatives Heizsystem umsteigt.

Der Tausch auf ein alternatives Heizsystem ist bei einer Erneuerung des Hauses von Interesse, wie die Appel GmbH mit Standorten in Wien und Vitis beobachtet. „Das hat weniger mit einem romantischen Umdenken zu tun, sondern ist eine preispolitische Sache“, erklärt Geschäftsleiter Helmut Hörmann. „Öl tut sich keiner mehr an und ist so weit von der Praxis“, führt er aus. Grob geschätzt, gibt es seit zwei Jahren keine Anfragen mehr nach Ölheizungen. Erdwärme sei hingegen für Hörmanns Kunden das „Maß aller Dinge“. Wenn er an die 400 Fertighäuser denkt, in denen sein Team werkte, dann werden 95 Prozent mit Wärmepumpen betrieben.

Wird die Fernwärme von dem Verbot profitieren können? Das verneint Franz Fischer: „Wir haben alles erschlossen, was es zu erschließen gibt“, berichtet der Obmann der Fernwärmegenossenschaft in Raabs. Den Vorstoß der Landesregierung findet er dennoch „höchst sinnvoll“. Er lobt den Mut, dass dies erstmals in einem Bundesland durchgesetzt wurde. Die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) aus Raabs begrüßt ebenso den Beschluss, auch wenn Heizöl in ihren Bauten nicht mehr verwendet wird.

„Aktuell haben wir eine klare Vorgangsweise, wie Neubauten energietechnisch ausgestattet werden“, erklärt Geschäftsführer Manfred Damberger. Wärmepumpen setzt die WAV vor allem bei Reihenhäusern ein. Die eigenen biogenen Anlagen, betrieben mit Hackschnitzel oder Pellets, kommen je nach Größenordnung zum Zug. In erster Linie aber werde der Anschluss an öffentliche Nahwärmeanlagen forciert, so auch in Raabs.

Biomasse statt Ölkessel für Notfall-Situationen

Die dort 2003 erbaute Anlage ist für Notfälle gerüstet – allerdings mit einem Ölkessel. Fischer betont aber: „Er wird nur im äußersten Notfall eingesetzt, vielleicht einmal im Jahr. Und im selben Atemzug muss ich sagen: Es gibt erste Überlegungen, in den nächsten Jahren den Ölkessel auf einen Biomassekessel umzubauen“, führt er aus. „Das ist eine Zukunftsvision, aber wir denken schon ernsthaft darüber nach.“ 30 Abnehmer werden versorgt: Das sind alle öffentlichen Gebäude vom Pflegezentrum bis zum Vitalbad, Gewerbebetriebe und Private.

Der Ölbranche sei klar, dass keine neuen Heizungen kommen und alte sukzessive umgebaut werden. Das erzählt Franz Preiß, Geschäftsführer bei Avia Eigl in Zwettl. Er rechnet mit einem Absatzrückgang, doch noch immer würden viele nicht ihr Geld in Pelletsheizungen stecken wollen. Aber: „Wir verkaufen mehr Pellets in Kilogramm als Öl in Liter“, berichtet er.

Technik entwickelt sich laufend weiter

Erneuerbare Energie schreitet voran und die technische Weiterentwicklung sei sicherlich noch nicht abgeschlossen. Damberger ist sich dessen sicher. „Im Bereich der Wasserstofftechnik sind intensive Bemühungen im Gange.“ Mehr Raum werde Strom in Niedrigenergiehäusern gewidmet werden müssen – bei gleichzeitiger Verwendung von Photovoltaik, deren Strom möglicherweise bald gespeichert werden kann. Das Thema bleibe spannend, sei aber von einer guten Entwicklung geprägt.