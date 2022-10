Verhaltener Start für Ballsaison

Eher zögerlich erfolgt der Start in die heurige Ballsaison. Während die Schulen wieder ihre beliebten Bälle abhalten wollen, sind einige Traditionsbälle wohl durch die Pandemie bis auf Weiteres Geschichte.

So etwa der Sportlerball des SV Waidhofen

„Wir haben uns entschlossen, keinen Sportlerball mehr durchzuführen“, gibt Andreas Hanisch vom SV Waidhofen bekannt. Schon vor Corona seien die Besucherzahlen zurückgegangen. „Es hat finanziell nichts mehr für den Verein herausgeschaut. Für die wenigen Personen, die sich für und beim Ball besonders aktiv eingebracht haben, war das natürlich nicht sehr motivierend“, meint Hanisch, der darauf verweist, dass man diesen Traditionsball, der zu den größten Ballveranstaltungen in Waidhofen gezählt hat, mit zahlreichen Highlights und Neuerungen attraktiviert habe. „Aber wenn die Jugendlichen erst nach Mitternacht kommen und viele der Stammgäste altersbedingt nicht mehr weggehen, dann ist das für einen Verein nicht mehr tragbar.“

Der SV Waidhofen setzt jetzt auf das Sommerfestival „SVW & Beats“. Die Premiere im Vorjahr sei super gelaufen und soll 2023 wieder durchgeführt werden. „Aber vielleicht kommt auch wieder die Zeit der klassischen Bälle“, so Hanisch.

Ballkalender in Groß Siegharts ziemlich leer

Auch in Groß Siegharts soll es laut Bürgermeister Ulrich Achleitner diesen Winter keinen Sportlerball geben. Aktuell sei der Ballkalender für die kommende Ballsaison nur sehr wenig befüllt. „Das tut mir leid, denn diese Veranstaltungen sind gut und wichtig, damit wieder Leben in die Bevölkerung kommt. Natürlich muss man dabei auf die aktuelle Coronasituation achten“, so der Bürgermeister.

Derzeit noch komplett offen ist die Austragung des beliebten Jägerballes im Raabser Schüttkasten. Laut Hegeringleiter Albin Haidl sei derzeit noch nichts geplant. „Traditionell findet dieser Ball immer im Jänner statt, das könnte auch in dieser Ballsaison so sein. Wir müssen dazu erst Gespräche führen.“ Der Jägerball sei immer gut besucht gewesen. „Vor allem unser Schießkino hat viele begeistert“, sagt Haidl. Dieses werde natürlich auch wieder beim nächsten Jägerball eingerichtet. Hier können sich Interessierte via Lasergewehr beim Tontaubenschießen oder bei der Wildschweinjagd auf einem Beamer versuchen.

Deutlich voller sieht der Ballkalender in der Bezirkshauptstadt Waidhofen aus. Dort finden die meisten Bälle im Stadtsaal statt. Fix sind hier bereits der Maturaball des Gymnasiums Waidhofen am 12. November, der Pfarrball am 18. Februar sowie der Maturaball der Handelsakademie Waidhofen am 27. Mai. Für den Landjugendball am 6. Jänner und den Ball der Feuerwehr Ulrichschlag am 4. Februar wurde der Stadtsaal avisiert.

Zwei AHS-Maturabälle in einem Jahr

Überhaupt erweisen sich die Schulen heuer als wesentliche Träger von Ballveranstaltungen. Für das Waidhofner Gymnasium ist 2022 ein besonderes Jahr, in dem es sogar zwei Maturabälle gibt. Der erste fand bereits im Mai als Ersatz für den im November 2021 coronabedingt nicht möglichen Maturaball statt. Der zweite soll zum regulären Termin am zweiten Samstag im November über die Bühne gehen.

„Für uns als Schule ist es schön, weil wir nicht auf das Lernen und Prüfen beschränkt sein wollen und so auch zeigen können, dass zu einer Schule und Schulgemeinschaft viel mehr gehört. Lehrer arbeiten ja auch bei den Vorbereitungen zum Ball sehr viel mit und die Zahl der Lehrpersonen, die am Ballabend dabei sind, ist in den letzten Jahren sehr groß geworden. Damit ist es auch nicht nur ein Maturaball, sondern ein richtiger Schulball“, betont AHS-Direktor Roland Senk.

Der Ersatz-Termin im Frühjahr sei wegen der hohen Außentemperaturen zwar schön gewesen, aber die Konzentration der Maturanten solle zu dieser Zeit schon mehr auf der Matura liegen. So sei spürbar gewesen, dass sich einige Schüler nicht so stark bei den Vorbereitungen engagiert hätten, da einfach die Matura schon zu präsent gewesen sei.

Die HAK Waidhofen setzt trotzdem auf einen Frühjahrstermin, und zwar am 27. Mai. „Maturabälle sind generell ein besonderes Ereignis. Damit wird ein besonderes Zeichen der Schule nach außen gesetzt und die Wichtigkeit einer Matura unterstrichen. Außerdem stärkt man damit das Selbstwertgefühl der Schüler, die diese Bälle erfolgreich organisieren und durchführen“, ist Direktor Rudolf Mayer überzeugt. Von den Absolventen der HTL Karlstein wird am 19. November zum Ball in den Stadtsaal Groß Siegharts geladen. Dieser Ball wird von den Schülern organisiert und ist keine Schulveranstaltung. Bisher hat es lediglich drei Abschlussbälle der HTL Karlstein gegeben, seit einigen Jahren wurde kein Ball mehr durchgeführt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.