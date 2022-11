Verpackungssammlung: Vieles in den Gelben Sack

In Niederösterreich kommt es zu einer Vereinheitlichung der Verpackungssammlung. Alle Verpackungen, außer Glas und Papier, kommen ab 1. Jänner 2023 in den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne.

Gab es bisher fünf verschiedene Systeme der Verpackungssammlung in Niederösterreich, kommen alle Kunststoffverpackungen in den Gelben Sack. Weiters werden die im Bezirk Waidhofen bekannten Blauen Tonnen für Metall- und Aluminiumverpackungen verschwinden. Auch diese Verpackungen kommen ab 1. Jänner 2023 in den Gelben Sack. Es kommen ab 2023 demnach alle Verpackungen, außer Glas und Papier, in den Gelben Sack. Das bedeutet, dass zukünftig z. B. PET-Flaschen, Shampoo-Flaschen, Joghurtbecher, Wurst- und Käseverpackungen, Getränke- und Konservendosen, Getränkekartons und Styroporverpackungen gemeinsam gesammelt werden.

„Diese Erleichterungen sind wichtige Schritte, um die Kreislaufwirtschaft im Bezirk Waidhofen weiter zu verbessern und so unsere Umwelt und Heimat zu schützen“, ist der Obmann des Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft (GVA) Waidhofen, Bürgermeister Manfred Wühl überzeugt. GVA Geschäftsführer Robert Altschach ergänzt: „Für das Jahr 2023 gibt es im Bezirk Waidhofen und in der niederösterreichischen Abfallwirtschaft ein klares Motto: Ab ins Gelbe!“

