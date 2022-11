Vielfältiges Angebot auf Adventmärkten

Ein bisschen Weihnachtsstimmung muss sein. Wenn auch manche Veranstalter nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre noch davor zurückschrecken, einen „richtigen“ Adventmarkt zu organisieren.

Die Gesunde Gemeinde Kautzen lädt am 3. Dezember zum „Advent im Park“. „Der beliebte Märchenadvent fällt in diesem Jahr aus. Die Besucher werden jedoch von unseren Vereinen kulinarisch verwöhnt“, stellt Bürgermeister Manfred Wühl fest. Auch der Nikolaus wird die Kinder beim Advent im Park besuchen.

Kinder sind ins Programm eingebunden

Kulinarik, Kunsthandwerk und ein ansprechendes Rahmenprogramm (dieses wird noch im Detail geplant) wird beim Advent beim Gemeindesaal in Dietmanns geboten. Die ARBÖ-Krampusauffahrt wird in die Veranstaltung eingebunden. Gutscheine für Krampussackerl bekommen die Kinder im Kindergarten, in der Volksschule oder am Gemeindeamt Dietmanns.

Viele Besucher werden wieder beim Adventmarkt in Waldkirchen erwartet, wenn im und vor dem Gemeindezentrum vorweihnachtliche Stimmung verbreitet wird. „Wir sind darauf bedacht, dass wir regionalen Ausstellern die Möglichkeit geben, ihre Produkte und Erzeugnisse bei uns zu präsentieren“, stellt Marlis Eipeltauer, Obfrau des Dorferneuerungsvereins, fest. Traditionell wird der Adventmarkt am dritten Adventwochenende abgehalten. Neben den Kunsthandwerkern — es werden rund 30 Aussteller erwartet — wird auch beim Christbaumverkauf ein besonderes Service geboten. „Im Umkreis von 15 Kilometern werden die Bäume nach Hause geliefert. Das Fahrzeug dafür wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt“, spricht Eipeltauer die gute Zusammenarbeit an. Doch auch für kulinarische Genüsse ist Waldkirchen durch seinen Karpfenverkauf bekannt. Eine Vorbestellung wird auf jeden Fall angeraten.

Ein Adventsingen am Samstag und Darbietungen der Kindergarten- und Volksschulkinder von Waldkirchen am Sonntag machen das Wochenende zu einem besonderen Erlebnis.

