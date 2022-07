Vier-Tage-Woche: Gute Erfahrungen in der Bauwirtschaft

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Die „Work-Life-Balance“ wird vor allem für die jüngere Generation zu einem immer wichtigeren Thema. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist die Vier-Tage-Woche.

„Für die Mitarbeiter würde ich es begrüßen, die Umsetzbarkeit im Schichtbetrieb ist allerdings als sehr schwierig einzustufen“, gibt Karin Meier, Betriebsrätin für die Arbeiter bei TE-Connectivity in Dimling, zu bedenken. Derzeit wird im Drei-Schichtbetrieb gearbeitet sowie mit Wochenendschichten. Weiters verweist Meier auf den akuten Personalmangel, der in fast allen Branchen und besonders beim Bedarf an Facharbeitern spürbar ist. „Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn wir für eine geringere Stundenanzahl an Arbeit denselben Lohn erhalten würden. In der Praxis ist das jedoch sicher nicht so einfach durchführbar.“

Im selben Betrieb, der TE-Connecitvity, ist Robert Meier als Betriebsrat für die Angestellten zuständig. Er sieht die Umsetzung im administrativen Bereich als „sicher einfacher umzusetzen“, da auch jetzt bereits in einem Gleitzeitmodell mit Kernarbeitszeit und auch im Homeoffice gearbeitet wird. „Es ist generell der Trend bemerkbar, dass die junge Generation mehr Wert auf Erholung und Freizeit legt. Problematisch wird die Situation oft erst dann, wenn eine eigene Familie gegründet wird oder eine eigene Wohnung bezogen werden soll und das Geld fehlt“, gibt Robert Meier zu bedenken.

Ein Modell, das bereits weitgehend funktioniert

Gute Erfahrungen mit der Vier-Tage-Woche hat Ernst Steiner bisher gemacht. „Der Anstoß kam vor rund drei Jahren von den Mitarbeitern selbst, nachdem wir verschiedene Arbeitszeitmodelle ausprobiert hatten“, bestätigt er, dass sich die dreitägige Erholungsphase sehr positiv auswirkt. Büro und Werkstatt sind auch am Freitag besetzt.

Bei Bewerbungen ist ein Trend festzustellen, jungen Leuten ist eine gute Work-Life-Balance sehr wichtig und eine 30 Stunden Woche wird immer beliebter. „Der Spruch ‚Arbeiten, um zu leben – und nicht leben, um zu arbeiten‘ wird bei der jungen Generation immer mehr zum Lebensmotto“, stellt Steiner fest, dessen Dachdeckerbetrieb derzeit 17 Mitarbeiter umfasst.

Gerade als Familienbetrieb ist Steiner Dach gerne bereit, neue Wege beim Arbeitszeitmodell zu gehen. Handlungsbedarf für eine leichtere Umsetzbarkeit der Vier-Tage-Woche sieht er jedoch in der Gesetzgebung, hier sei noch ein enormer bürokratischer Aufwand zu bewältigen (besonders beim Arbeitszeitmodell für Lehrlinge), um alle Abrechnungen gesetzeskonform abwickeln zu können.

Bereits jahrzehntelange Erfahrung mit 4-Tage-Wochen hat die Leyrer + Graf Baugesellschaft mbH mit Sitz in Gmünd – auf Basis des Kollektivvertrags und Betriebsvereinbarungen bei Arbeitern und auch Angestellten in Form von abwechselnd „kurzen“ und „langen“ Wochen. Bei weit entfernten Baustellen ist auch eine durchgehende 4-Tage-Woche möglich. Diese Freiwilligkeit hält CEO Stefan Graf für entscheidend, eine starre Vorgabe per Gesetz wäre seiner Meinung nach fatal. Warum? In Zeiten immer höherer Anforderungen an die Flexibilität könne ein solches Thema einfach nur innerbetrieblich organisiert werden.

„Beschäftigte wünschen sich flexible Arbeitszeiten und bekommen diese nach Möglichkeit bei uns auch in Form von Gleitzeit, Homeoffice oder dem Aufbauen von Zeitausgleichen. Zugleich müssen Unternehmen ganz flexibel etwa auf Bedürfnisse von Auftraggebern oder auf die Wettersituation reagieren können“, gibt Graf zu bedenken, „Ein starres System mit vier Tagen Arbeit und drei Tagen Freizeit klingt zunächst verlockend, greift letztlich aber viel zu kurz.“ Erfordert es die Situation, dann kann beim größten Waldviertler Betrieb die Arbeitszeit innerhalb der bestehenden gesetzlichen Rahmen an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, die Entscheidung darüber müsse aber innerhalb der betreffenden Teams fallen, betont Stefan Graf, „die wissen selbst am besten, was der richtige Weg ist“. Das Modell funktioniere, löse hohe Zufriedenheit in der mittlerweile mehr als 2.600-köpfigen Belegschaft und genauso bei den Kunden aus.

Durchführbarkeit ist von Branchen abhängig

„Das Thema hat es in unserem Betrieb noch nicht gegeben. Wir arbeiten von 7 bis 15 Uhr, die Mitarbeiter haben also am Nachmittag Zeit für Erledigungen“, erklärt Monika Strobl von der Firma Wirtex in Frühwärts. Seitens der Mitarbeiter habe es diesbezüglich auch nie Klagen oder Wünsche für eine Veränderung gegeben. Im Verkauf und im Büro schließt Strobl eine Vier-Tage-Woche generell aus. „Wir müssen doch für unsere Kunden erreichbar sein.“

