Vor Gericht: Aus dem Weg gehen

Der Unterhaltungswert für Außenstehende ist ein eingeschränkter, aber zwei Moldawier dürften relativ viel Energie daraus gezogen haben, sich gegenseitig allerlei Beleidigungen, Drohungen und anderer Straftaten zu bezichtigen. Deswegen war es auch nicht ganz leicht auszumachen, ob man es am Landesgericht Korneuburg wirklich mit erwachsenen Männern zu tun hatte.

„Sie haben sich richtig gern offenbar“

Jedenfalls war aktuell der jüngere (30) der beiden Streithanseln wegen gefährlicher Drohung angeklagt. Von seinem Nebenwohnsitz in Schwechat aus soll er gedroht haben, „wenn ich euch - [gemeint sein liebster Feind (36) und dessen Frau] - seh, komm ich nach Niederhofen, dann zünd ich euch alle an.“ Sein Kontrahent wohnt in diesem Ort im Bezirk Melk. Als Medium, um sich gegenseitig zu bedrohen, nutzten beide ein russisches Online-Kontaktnetzwerk namens „Odnoklassniki“, zu deutsch: Klassenkameraden.

Allerdings soll es so gewesen sein, dass der 36-Jährige ein Fake-Profil anlegte und sich quasi selbst damit bedrohte, um es dem 30-Jährigen unterzuschieben. „Sie haben sich richtig gern offenbar“, konstatierte Richter Martin Bodner , nachdem er sich das Geplänkel eine Zeitlang angehört hatte. Das schloss Bodner auch aus dem Akt, der eine Hauptverhandlung in Sankt Pölten am 21. Dezember letzten Jahres auswies.

Damals war es der 36-Jährige, der vor Gericht stand und zugab, den 30-Jährigen an dessen Hauptwohnsitz Dietmanns (Bezirk Waidhofen an der Thaya) bedroht zu haben. Dieses Kapitel endete mit einer Diversion in Form einer Geldbuße von 360 Euro. Das aktuelle Kapitel wartete mit Wortmeldungen auf, wie zum Beispiel: Weil er (30) ein Fakeprofil habe, habe er (36) auch eines angelegt, unter anderem unter dem Namen der Mutter des 30-Jährigen, was er sogar zugab.

„Mach mas im Juli, mir is es wurscht, ich hab Zeit.“

Da die Drohung vom 17. Juni letzten Jahres, die Grundlage der Anklage war, an das Handy der Frau des 36-Jährigen geschickt wurde, beantragte der 30-Jährige diese als Zeugin. Das wäre schwierig, so der 36-Jährige, da sie mit dem Kind in Moldawien sei und frühestens im Juli kommen könne.

Bodners pragmatischer Ansatz: „Mach mas im Juli, mir is es wurscht, ich hab Zeit.“ Bis dahin hatte der Richter noch einen naheliegenden Ratschlag parat: „Gehen sie sich aus dem Weg.“

