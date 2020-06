Lange Trockenphasen und heiße Sommer stellen die Wasserversorgung in den Gemeinden zunehmend vor Herausforderungen, wie ein kleiner Überblick zeigt. Grundsätzlich beliefern die Gemeinden selbst oder die EVN die Haushalte.

Das Energieunternehmen kümmert sich in elf Gemeinden darum. Ihr Netz an Transport- und Ortsleitungen umfasst im Bezirk 90 Kilometer. Das Wasser kommt aus dem Brunnfeld in Unserfrau und Unterlembach (Bezirk Gmünd), wo bis zu 5.000 Kubikmeter Wasser pro Tag gewonnen wird, außerdem werden über eine Verbindungsleitung aus dem Weinviertel bis zu 4.000 Kubikmeter pro Tag geliefert. „Der Brunnen in Liebnitz ist derzeit nicht in Betrieb, vielleicht in Zukunft wieder“, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach. Wasser wird in Georgenberg und Mostbach in Hochbehältern zwischengespeichert.

„Manche Brunnen müssen auch von der Feuerwehr wieder aufgefüllt werden.“ Bürgermeister Rudolf Hofstätter über die Lage in den Waldkirchner Hausbrunnen

Die Qualität sei „erstklassig“, sagt EVN-Pressesprecher Stefan Zach. Das Wasser aus allen Spendern sei weich, habe „selbstverständlich niedrige Nitratwerte und keine unerwünschten Spurenstoffe“. Die Kontrolle erfolgt vierteljährlich, zwischendurch werden Dutzende Proben im ganzen Netz entnommen. „Der Wasserverbrauch steigt im Waldviertel generell um ein bis zwei Prozent im Jahr“, erklärt Zach. Generelle Ursachen dafür seien Neuanschlüsse, Schwimmbecken, Gartenbewässerung – oder die Trockenheit.

Waidhofen-Stadt: Zu 90 Prozent Eigenwasser

„Die Trockenheit ist zwar bemerkbar, aber im Normalfall kommen wir zu 90 Prozent mit Eigenwasser aus“, sagt indes Christoph Hauer, einer von drei Wassermeistern der Stadtgemeinde Waidhofen. „Im Hochsommer kann es schon vorkommen, dass Wasser zugekauft werden muss.“ Das Hauptwasser stammt aus vier örtlichen Brunnen, Notspeisungen erfolgen über EVN-Wasser. „Die Regenfälle der letzten Tage sind in den Quellen noch nicht bemerkbar“, beobachtet Hauer. Aber: „Ein guter Brunner zeichnet sich dadurch aus, je später sich ein Regenfall darin bemerkbar macht. Wenn sich der Füllstand sehr schnell erhöht, dann handelt es sich um schlechteres Oberflächenwasser.“

Dobersberg musste EVN-Wasser aus Thaya zukaufen: Die Situation habe sich aber seit der Inbetriebnahme eines Zusatzbrunnes entspannt, berichtet Amtsleiter Gerhard Burian. Man behielt im Corona-Lockdown den Verbrauch im Auge, weil viele Menschen zu Hause waren, Poolfüllungen wurden abgestimmt. „Das bestgeprüfte Lebensmittel, das es gibt, ist das Trinkwasser der kleinen Versorgungsunternehmen“, ist Burian überzeugt. „Der Trend geht jedoch zu immer mehr Trockenheit, leichter wird die Situation nicht.“

Die Stadtgemeinde Raabs hat sich vor über einem Jahr für eine Zuspeisung von EVN-Wasser entschieden. „Bei den jetzigen Quellen ist ein qualitatives sowie ein quantitatives Problem mittelfristig nicht auszuschließen“, schildert Bürgermeister Rudolf Mayer. Proben ergaben, dass die Mischbarkeit der Wässer gegeben ist, deshalb wird ausgehend von der EVN-Leitung in Radl nach Lindau bis nach Oberndorf bei Raabs gegraben.

Die 500-Seelen-Gemeinde Waldkirchen ist bevölkerungstechnisch die kleinste: Privathäuser versorgen sich selbst mit grundstückeigenen Brunnen, nur die öffentlichen Anlagen wie Schule, Kindergarten, Amtshaus und Gemeindezentrum werden gemeinsam versorgt. Bürgermeister Rudolf Hofstätter merkte an, dass die Lage tendenziell schwieriger werde. „Manche Brunnen müssen von der Feuerwehr aufgefüllt werden.“ Das sei vor den massiven Niederschlägen zuletzt zwei- bis dreimal wöchentlich vorgekommen, berichtet Feuerwehr-Sprecher Stefan Mayer. Der Auftrag kommt von den Gemeinden. „Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Nutzwasserversorgungen, weil die Tanks der Feuerwehren im Normalfall nicht für Lebensmitteltransporte ausgelegt sind.“ Übrigens: Für private Poolfüllungen gebe es seitens der Feuerwehr keine gesetzliche Grundlage, das sei auch nicht ihr Aufgabengebiet.