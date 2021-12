Weihnachten 2021: Fast wie immer?

Es weihnachtet sehr im Land. Auch wenn die Feiertage zum wiederholten Male vom Pandemiegeschehen beeinflusst werden, versuchen viele, doch das Beste daraus zu machen. Vielleicht kann dann zumindest am Heiligabend wieder etwas Normalität gelebt werden. Die NÖN hat sich umgehört, wie Weihnachten im Jahr 2021 gefeiert wird.

„Bei uns wird Weihnachten eigentlich wie jedes Jahr gefeiert“, erzählt Holger Schober-Dufek , der künstlerische Leiter des Tagträumer:innen-Festivals. „Meine Mutter kommt wieder aus der Steiermark zu Besuch, ebenso meine beiden großen Kinder. Die ganze Patchwork-Familie feiert dann unter einem Dach.“

Neu wird heuer allerdings das gemeinsame Essen am Heiligabend sein. „Normalerweise gab es bei uns immer einen Braten. Heuer haben wir aber beschlossen, ein Fondue zu machen“, schildert Schober-Dufek. Das sei einfacher und sorge für weniger Zeit in der Küche und mehr mit der Familie.

Auf eine besondere Weihnachtstradition soll dabei auch heuer nicht verzichtet werden. „Schon in meiner Kindheit war es an Weihnachten Tradition, das wir ein Brettspiel bekommen haben, das dann auch gleich gespielt wurde. Das ist seit 40 Jahren unverändert“, erklärt er. Mittlerweile bekommen seine Kinder das Spiel, welches natürlich auch gleich in der Familienrunde ausprobiert wird.

Auch beim Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter steht Weihnachten ganz im Zeichen der Familie. „Den 24. feiere ich nur im engsten Familienkreis. Der Christtag und der Stefanitag gehören dann der erweiterten Familie. Im Vorjahr war der Kontakt zu den Verwandten leider nur schwer möglich. Ich hoffe, dass das heuer besser wird“, schildert Ramharter. Auf den Tisch kommt an Heiligabend übrigens ganz klassisch ein Weihnachtskarpfen.

Noch unentschlossen bei der Wahl des Weihnachtsgerichts ist dagegen Laufvereins-Obmann Erich Scharf: „Bei uns gibt es eigentlich jedes Jahr etwas anderes.“ Für heuer wird dabei spontan entschieden. Nur Fisch sei nie in der Auswahl.

Ansonsten wird Weihnachten auch im Hause Scharf nur mit der engsten Familie gefeiert. „Wir werden uns wie jedes Jahr gemütlich zum Essen zusammensetzen. Danach werden die Kerzen am Baum angezündet und wir öffnen ein paar Packerl.“

Ein besonders Corona-sicheres Weihnachtsfest gibt es heuer bei Autohaus-Chef Jürgen Wais . „Wir sind zwar alle geimpft, werden aber vorher auch noch einen PCR-Test machen“, erklärt er. Gefeiert wird wie sonst auch mit den Kindern und deren Großeltern. „Wir wollen extra auf Nummer sicher gehen und so sollten wir die Weihnachtsfeiertage auch in diesen Zeiten gut über die Runden bringen“, betont Wais. Wie es sich für einen leidenschaftlichen Fischer gehört, gibt es an Heiligabend traditionell Karpfen. In manchen Jahren ist dieser sogar selbst gefangen.