Weihnachtsbaumaktion für guten Zweck

Die SPÖ-Niederösterreich führt erstmals eine Weihnachtsbaum-Aktion durch. Bis 24. Dezember ist auch der Bezirk Waidhofen mit dabei und sammelt für den guten Zweck.

Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Gebens - das ist in Zeiten der Krise wichtiger denn je. Um wenigstens ein wenig soziale Wärme zurückzubringen, hat die SPÖ Niederösterreich die Spendensammelaktion „Aktion Weihnachten“ ins Leben gerufen. Es werden mit den Spendengeldern drei Projekte unterstützt: Clever Forever - Lernhilfe der Volkshilfe NÖ, Kidsnest - Kinder- und Jugendschutz mit Herz der Kinderfreunde NÖ und die Wunschfahrt des Samariterbundes NÖ.

Die SPÖ im Bezirk unterstützt ebenfalls diese Weihnachts-Spendenaktion. Der Baum steht bereits vor der SPÖ Bezirksgeschäftsstelle in Waidhofen, Hauptplatz 19. Wie funktioniert die Weihnachtsaktion? An den Weihnachtsbäumen hängen Spendenkärtchen zum Abnehmen. Man kann sich ein passendes Kärtchen aussuchen und einen individuellen Geldbetrag auf das angeführte Konto oder mittels QR-Code einzahlen und somit Gutes tun. Auch mit einem kleinen Beitrag kann man die Projekte unterstützen und so manches Schicksal von Menschen dadurch etwas erträglicher machen.

Spenden ist auch mittels des Spendenformulars unter: https://noe.spoe.at/weihnachtsaktion möglich oder auf das Konto BAWAG PSK AT67 1400 0276 1060 1788, Verwendungszweck: Aktion Weihnachten