Das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren – nicht nur in den Geschäften, sondern immer stärker auch im Internet.

Gerade in der Elektronikbranche ist die Online-Konkurrenz stark. Daher mischen auch lokale Händler mittlerweile im Netz mit, wie Expert Hörmann in Waidhofen. „Wir haben über Expert und unseren eigenen Webshop eine Plattform für Online-Bestellungen, die definitiv immer mehr genutzt wird“, erklärt Geschäftsführer Gregor Hörmann. Vorwiegend würden kleinere Sachen online bestellt werden, für Großgeräte bevorzugen die meisten Kunden dann doch den Besuch im Geschäft.

„Unser Vorteil gegenüber anderen Onlinehändlern ist, dass sich die Kunden bei uns ihre Bestellung nach Hause zu jedem österreichischen Expert-Händler zur Abholung schicken lassen können. Das ist ein Riesenvorteil, der sehr gut angenommen wird“, betont Hörmann. Kunden würden auch gerne im Webshop stöbern, um sich zu orientieren, und anschließend ins Geschäft zur Besichtigung und Beratung kommen. Seit knapp drei Jahren betreibt Expert Hörmann den Webshop, der nicht mehr aus dem Geschäftsbetrieb wegzudenken wäre: „Ein Onlineshop ist heute unbedingt notwendig“, stellt Hörmann klar.

Regionale Werke gibt es nur in Buchhandlung

Als weniger relevant im Vergleich zu früher sieht er den Kampf um den günstigsten Preis. „Früher waren die Kunden, die Preise mit anderen Online-Anbietern verglichen haben, häufiger. Mittlerweile ist der Preis nicht mehr das größte Thema, es geht viel eher darum, dass man das passende Gerät anbieten kann und möglichst auch gleich verfügbar hat“, meint Hörmann. Durch die Expert-Einkaufsgemeinschaft sei es auch möglich, preislich mit Online-Shops mitzuhalten, mit dem zusätzlichen Vorteil, auch einen Aufstellservice anbieten zu können.

Ohne Internet, dafür mit viel Kundenkontakt, läuft das Weihnachtsgeschäft in der Buchhandlung Kargl am Waidhofner Hauptplatz. „Ich habe den Eindruck, dass heuer mehr los ist als in den Vorjahren. Das liegt wohl auch an den beiden regionalen Rennern – dem Buch über Waidhofen von Erwin Pöppl und dem Kochbuch von Josef Sailer“, erzählt Sabrina Bauernfried. Neben den regionalen Büchern würde auch Belletristik sehr gefragt sein.

Eine Konkurrenz durch Online-Händler spürt man in der Buchhandlung Kargl eher nicht - im Gegenteil: „Wenn man etwas Besonderes sucht, dann gehen die Leute lieber in eine Buchhandlung, wo sie stöbern können und außerdem professionelle Beratung erhalten. Gerade wenn man Spezialitäten oder regionale Werke sucht, ist man in der Buchhandlung richtig“, ist Bauernfried überzeugt.

Wenig vom Internet spürt man auch im Mode-Fachgeschäft vom Ulrike Ramharter in Waidhofen. Seit dem 8. Dezember läuft das Weihnachtsgeschäft auf Hochtouren.

„Bei der Bekleidung wollen die Leute die Sachen lieber schon vor dem Kauf anprobieren. Das Thema Internet kommt nur dann auf, wenn etwas nicht vorrätig ist, aber dann können auch wir über unsere Lieferanten versuchen, das gewünschte Stück zu bestellen“, sagt Ramharter.