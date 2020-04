Die Wiedereröffnung der Altstoffsammelzentren im Bezirk Waidhofen ging reibungslos über die Bühne.

Das berichtet Abfallverbands-Geschäftsführer Robert Altschach: „Die Leute waren bei ihren Anlieferungen sehr diszipliniert, fast alle kamen mit Schutzmasken, und es gab auch keine großen Rückstaus.“

Ein Mitarbeiter achtete darauf, dass alle Personen im Auto sitzen blieben und einzeln einfuhren. „Ein zweiter Mitarbeiter gab dann Auskunft, wohin welcher Abfall gehört. Das Abladen müssen die Leute schließlich selber erledigen“, erklärt Altschach.

Der Öffnungszeitenplan – außer in Waidhofen sind die übrigen Zentren an verschiedenen Tagen geöffnet – habe sich auch in dieser Situation bewährt, um Spitzen bei der Anlieferung zu vermeiden.