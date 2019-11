Zukunft nach Husky-KTW: Neues Werk entsteht .

Die Ungewissheit für etliche Mitarbeiter der Firma Husky-KTW in Waidhofen, die wie berichtet fast 200 Jobs abbauen will, könnte sich schon rasch in Wohlgefallen auflösen: Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) einigte sich mit Vertretern der nach der Hiobsbotschaft von Husky gegründeten Firma „VTW“, schon am Abend wurden im Gemeinderat einstimmig die entscheidenden Beschlüsse über den Verkauf der nötigen Betriebsgrundstücke gefasst.