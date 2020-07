Zwei Infektionen in Verbindung zu Dachsberger-Cluster .

In der vergangenen zwei Wochen wurden drei Personen in Bezirk Waidhofen positiv auf das neue Coronavirus getestet. Zwei Fälle stehen in direktem Zusammenhang mit den Corona-Ausbruch am Schlachthof Dachsberger in Gauderndorf (Bezirk Horn).