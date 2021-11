Zwölf Feuerwehren nach Wintereinbruch im Einsatz

Begonnen hat die Einsatzserie kurz nach 13:30 Uhr. Eine PKW Lenkerin kam auf der L8164 zwischen Niederedlitz und Göpfritzschlag von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Mit dem Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Karlstein wurde das Fahrzeug geborgen und abtransportiert. Acht Mitglieder standen rund zwei Stunden im Einsatz.

Nur wenige Minuten später mussten die Feuerwehren Drösiedl und Raabs zu einem Unfall ausrücken. Auf der L52 zwischen Tröbings (Gemeinde Ludweis-Aigen) und Klein-Ulrichschlag stürzte eine 55-jährige Frau mit ihrem PKW in den Straßengraben. Sie wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Landesklinikum Horn gebracht.

Gegen 14 Uhr missglückte ein Wendemanöver am ehemaligen Golfplatz in Altwaidhofen. Eine PKW Lenkerin war auf einem Güterweg Richtung Hollenbach unterwegs. Als sie ihr Fahrzeug an einer Kreuzung wenden wollte, kam sie vom Güterweg ab und stürzte in einen tiefen Graben. Sie blieb zum Glück unverletzt. Die Feuerwehren Altwaidhofen und Waidhofen/Thaya rückten an und führten die Bergung durch.

Drei Minuten später wurden die Mitglieder der Feuerwehren Eulenbach und Heinreichs zu einer LKW Bergung gerufen. Ein Kleinlaster lag auf der L8144 auf der Seite und musste wieder auf die Räder gestellt werden.

Um 14:40 Uhr der nächste Unfall. Die Feuerwehr Weißenbach rückte zu einer Fahrzeugbergung aus.

FF Raabs

Zeitgleich wurde auch die Feuerwehr Kautzen gerufen, um einen PKW aus dem Graben zu ziehen.

Nach einer kurzen Einsatzpause folgte um 18:22 Uhr der nächste Alarm. Die Feuerwehr Vitis wurden zu einem Unfall bei der Abfahrt B36 Richtung Kaltenbach gerufen. Ein Fahrzeug lag seitlich im Straßengraben. Mit dem Kran wurde der PKW wieder zurück auf die Straße gehoben. Nach einer halben Stunde rückten die Feuerwehrmitglieder wieder ein.

Nahezu zeitgleich mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nonndorf (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land) zu einer Fahrzeugbergung auf der B36 ausrücken. Auch hier konnten die Feuerwehrleute rasch helfen, nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Zum letzten Einsatz am Freitag musste erneut die Feuerwehr Waidhofen/Thaya ausrücken. Im Stadtgebiet blieb ein LKW samt Anhänger bei der Anlieferrampe eines Supermarktes hängen. Die Zufahrt zur Rampe hat eine leichte Steigung. Durch den Schneematsch kam der LKW nicht mehr von der Stelle und drohte bei den Anfahrversuchen gegen eine Mauer zu rutschen. Mit einer Seilwinde konnte das Gespann innerhalb weniger Minuten aus der misslichen Lage befreit werden.

Insgesamt 79 Mitglieder von zwölf Feuerwehren standen am Freitagnachmittag im Einsatz.