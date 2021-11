Trotz steigender Infektionszahlen ist Spitals-Auslastung stabil

In dem seit Wochen mit hohen Covid-Zahlen konfrontierten Waidhofner Bezirk überschritt die 7-Tages-Inzidenz erstmals die Marke von 600, Gmünd kletterte nach vergleichbar guten Wochen mit über hundert Neuinfektionen in sieben Tagen auf 300 hoch, Horn zog noch vorbei, und Zwettl fehlt nicht viel dazu. In den Waldviertler Kliniken schlagen sich steigende Zahlen aber noch nicht nieder – entgegen dem Bundestrend.

So waren laut Thomas Schmallegger von der Landesgesundheitsagentur zum Wochenende bloß 22 Covid-Patienten im Waldviertel in Spitalsbehandlung, wobei der Bedarf an Covid-Betten aktuell von Gmünd und Waidhofen alleine gedeckt werden kann. „Das zeigt, dass die Impfung wirkt“, betont Schmallegger. Die bundesweit höchste Zahl an „Hospitalisierten“ hat derzeit Oberösterreich, das Land mit der niedrigsten Impfquote (59 %). Im Waldviertel schwanke die Belegung derzeit in Wellen im Bereich zwischen 15 und 25 Covid-Patienten, sagt der LGA-Sprecher. Im November 2020 waren bei doppelt so hoher Inzidenz alleine in Gmünd alle 50 Covid-Betten ausgelastet.

Katastrophenhilfe: Rumäne in Horner Klinik

Ein Waldviertler Covid-Patient benötigt laut Schmallegger aktuell intensivmedizinische Behandlung. Im Klinikum Horn wird zudem im Rahmen der internationalen Katastrophenhilfe ein rumänischer CoV-Intensivpatient betreut: Das Land ist mit weniger als einem Drittel an vollständig Immunisierten europäischer Nachzügler – und kann nun nicht mehr alle Covid-Kranken selbst versorgen.

Waldviertler Impf-Spitzenreiter ist der Bezirk Horn, wo laut EMS mehr als 71 Prozent der Bevölkerung ein gültiges Impfzertifikat haben. Gmünd und Waidhofen liegen jeweils knapp über 66, Zwettl über 61 Prozent. Etwa 4.300 Personen haben im Waldviertel bereits eine dritte Impfdosis erhalten.