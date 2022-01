Trotz Widrigkeiten: Gute Bilanz für Radweg

Der Besucherrekord von 2020 auf dem Thayarunde-Radweg konnte 2021 nicht erreicht werden, trotzdem waren im Vorjahr wieder 55.000 Radler auf der Strecke unterwegs. „2020 konnten wir 67.000 Besucher zählen, im vorigen Jahr war das Wetter im Frühjahr schlecht, und die Grenze zu Tschechien war gesperrt“, erörtert Radwegmanager Willi Erasmus das Ergebnis. „Es war eine schwierige Saison, trotzdem ist das Ergebnis super. Die Zahlen liegen ungefähr auf dem Wert von 2019.“

Sehr zufrieden mit Radverleih Theo

Sehr gut angenommen wird auch der Radverleih Theo. „Die Bilanz ist äußerst positiv“, freut sich Erasmus. „Es gab auch keine gröberen Schäden an den Rädern, keinen Vandalismus oder Diebstahl. Das hat uns sehr überrascht, wir hatten viel mehr Schäden erwartet.“ Das duale System mit den Partnerbetrieben und den Freistationen funktioniere sehr gut. Dieses würde ausgebaut, weitere Freistationen sollen errichtet werden. Stationen werde es demnächst auch in Karlstein, Ludweis, Aigen und Gastern geben. Derzeit gebe es 135 Elektro-City- und Montainbikes zum Ausleihen. Grundsätzlich hätte man das Maximum von 100 geplanten Rädern bereits überschritten. Sollte der Bedarf gegeben sein, würde man jedoch nochmals nachrüsten.

Laufend um Verbesserungen bemüht

Auch in den Radweg wird ständig investiert, man ist um Verbesserungen bemüht. Derzeit werden Konzepte geprüft, den Radweg in Waid hofen an dem neuen Radweg der Stadt im Betriebsgebiet Nord-West (VTW, Lagerhaus) anzuschließen. Ebenso sind weitere Rastplätze geplant. In der Radlmühle vor Waldkirchen wird beispielsweise ein Unterstand wie in Gilgenberg errichtet.

Waggonhotel ausbauen

Auch das Waggonhotel in Waldkirchen wird weiter ausgebaut. Bereits im Vorjahr gelieferte Waggons werden adaptiert, weitere Waggons kommen vorerst nicht dazu. Auf das Bahnhofsgebäude in Waldkirchen wird eine Photovoltaikanlage montiert. Im ehemaligen Wartesaal wird der Radverleih stationiert, ein Raum wird als Radabstellraum für die Hotelgäste verwendet, und der Rest dient derzeit noch als Werkstätte. Im Laufe des Jahres wird die Fassade gestrichen und die Veranda saniert.

Neue Wanderausstellung - Eventplanung schwierig

Es gibt auch eine neue Wanderausstellung. Zehn Tafeln zum Thema „Erfahrungen mit der Grenze“ werden an verschiedenen Orten zu sehen sein. Events zu planen sei derzeit aufgrund der unsicheren Lage schwierig, meint Willi Erasmus. Wenn, dann würden sie kurzfristig angesetzt werden.

Wenn die Coronalage im Mai oder Juni es zulasse, wolle man eine Saisonstart-Veranstaltung machen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren