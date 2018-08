Die Wohnungstür fällt ins Schloss, der Schlüssel wurde unterwegs verloren - diese Situation kennt wohl jeder. Betrügerische Schlüsseldienste machen sich derzeit die Notlage von betroffenen Personen zunutze.

Zwei Vorfälle wurden Anfang August in Waidhofen angezeigt. In beiden Fällen suchten die Betroffenen den Schlüsseldienst über das Internet. Beim Anruf wird versprochen, dass der Schlüsseldienst in etwa einer Stunde eintreffen wird. Tatsächlich warten die Betroffenen dann rund drei Stunden, werden unter dem Vorwand, dass unterwegs ein Unfall passiert sei, angerufen und hingehalten. Die tatsächlichen Kosten übersteigen dann allerdings bei Weitem den vereinbarten Betrag. Als Begründung wird der notwendige Austausch des Zylinders oder Ähnliches angegeben.

"Bei Problemen sofort die Polizei rufen"

Eine Waidhofnerin sollte für die Türöffnung rund 800 Euro bezahlen. Besonders dreist war das Vorgehen bei einer zweiten Dame: Ihr wurde ein mobiler Kartenleser vorgehalten, sie sollte mit ihrer Kreditkarte die 1.000 Euro-Rechnung bezahlen. Als dies nach dem dritten Versuch noch immer nicht gelungen war, fuhr sie mit den beiden Männern zu ihrer Bank, um das Geld in bar zu beheben. Erst auf ihrem Kontoauszug bemerkte sie die Abbuchung in Höhe von 3.000 Euro und meldete den Vorfall der Polizei.

„Wir können die Bevölkerung diesbezüglich nur um äußerste Vorsicht ersuchen. Wenn der Schlüsseldienst einen überhöhten Betrag fordert oder es bei der Zahlung Probleme gibt, sofort die Polizei rufen“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek.

Die Betrüger treten in Pkws mit deutschem Kennzeichen auf und sind nach Zeugenaussagen etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt. Die Bande dürfte international tätig sein.

„Es ist immer besser, einen Schlüssel bei einem Nachbarn oder bei Verwandten zu deponieren“, ersucht Palisek um erhöhte Aufmerksamkeit, damit solche betrügerischen Schlüsseldienste keine Chance haben.